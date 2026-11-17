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Madrid, 17 nov (EFE).- El comité de empresa -compuesto por USO, SILMUMA, CCOO y Progresa- en Serveo Facility Management, concesionaria del servicio de limpieza de las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, ha convocado una huelga indefinida a partir de las 23:00 horas del próximo 25 de noviembre.

Esta decisión ha sido tomada debido, entre otras razones, a una sobrecarga de trabajo, que está generando problemas de salud en la plantilla, con unas frecuencias abusivas y con tiempos específicos para realizar las limpiezas sin tenerse en cuenta el volumen de pasajeros que está aumentando continuamente.

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La plantilla, de unos 280 trabajadores, ha sido llamada a movilizarse tras no llegarse a acuerdos en las distintas reuniones previas y en las dos mediaciones celebradas recientemente en el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA), ha informado este martes USO en un comunicado.

Los reiterados incumplimientos por parte de la empresa "han colmado la paciencia de las personas trabajadoras que allí prestan servicio", quienes aprobaron en asamblea la convocatoria de huelga a través del comité de empresa, ha agregado el sindicato.

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USO ha detallado que, desde antes del verano, se han celebrado varias reuniones, una mediación y, tras la convocatoria de huelga, cuatro encuentros y dos mediaciones más sin que en ninguna de ellas se llegara a acuerdos, sin soluciones a los incumplimientos y sin que tampoco se aceptara ninguna de las reivindicaciones de la plantilla.

La presidenta del comité de empresa y secretaria de Acción Sindical de la Federación Estatal de Servicios de USO, Fernando Correia ha puntualizado que la plantilla no está pidiendo subidas salariales, sino que se cumplan los acuerdos de centro firmados y que se respeten los derechos ya adquiridos antes de la incorporación del nuevo gestor (en noviembre de 2025). EFE

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