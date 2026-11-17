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Barcelona, 17 nov (EFE).- Los trabajos de desmontaje de los ocho plafones de las pinturas profanas del monasterio de Sijena (Huesca) han empezado a puerta cerrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), con una veintena de técnicos del centro, de expertos en restauración designados por el Gobierno de Aragón y de la empresa SIT.

Así lo han confirmado fuentes del MNAC a los medios de comunicación, después de que a primera hora de este martes llegara al museo el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, acompañado por otros miembros de la Dirección General.

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En declaraciones a los periodistas, Olloqui, que ha sido recibido por el presidente del MNAC, Joan Oliveras, y el director del MNAC, Pepe Serra, ha señalado que la experiencia que se inicia este martes es una "prueba piloto" para "el futuro traslado de las pinturas de la sala capitular".

En este punto, antes de visitarlas, ha aseverado que los aragoneses están "totalmente determinados al cumplimiento de la sentencia judicial", que indica que estas pinturas deben volver al monasterio de Sijena. EFE

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