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Madrid, 17 nov (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha condenado la "absoluta falta de previsión" del Gobierno ante el repunte migratorio experimentado en El Hierro en las últimas semanas a pesar de tener informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la reactivación de la ruta atlántica.

Así se ha referido Clavijo, en declaraciones a los medios tras participar en la Comisión Interministerial de Inmigración celebrada este martes en la Moncloa, a la información publicada por El Mundo que asegura que el CNI trasladó en repetidas ocasiones al Ejecutivo el riesgo de incremento de salidas hacia el archipiélago tras la crisis de Ceuta.

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Clavijo ha lamentado la inacción del Ejecutivo a pesar de conocer los informes del CNI desde el pasado mes de julio y que, incluso antes de que entrase en vigor el 12 de junio el nuevo Pacto Migratorio y de Asilo de la Unión Europea, Canarias hubiera advertido de las complicaciones que se podían derivar de este pacto.

"A pesar de todos los avisos, a pesar de todas las circunstancias, el Gobierno de España no fue capaz ni de dotarse de medios ni de estructura ni de una capacidad de respuesta para poder abordar la situación en la que estamos inmersos a día de hoy", ha lamentado.

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Sobre la reunión celebrada este martes para abordar el empeoramiento del repunte migratorio tras una primera reunión hace una semana, Clavijo ha subrayado el incumplimiento de las ayudas prometidas.

Ha explicado que, aunque se han producido algunos avances -como la activación de las derivaciones y la incorporación de una tercera guardamar como refuerzo para Salvamento Marítimo- en otros ámbitos como el refuerzo sanitario, "no se ha avanzado absolutamente nada".

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En este sentido, ha explicado que el Gobierno les ha trasmitido que Cruz Roja no puede desplegarse en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés por cuestiones relacionadas con sus estatutos, un extremo que el Ejecutivo canario ha cuestionado ya que, aseguran, la entidad ya ha prestado servicio en un CATE en las islas con anterioridad.

En cualquier caso, Clavijo ha exigido que, ya sea a través de la oenegé o con medios propios, el Gobierno instale un hospital de campaña junto a este centro para aliviar la presión sanitaria de las islas después de una semana "especialmente complicada", en la que han tenido que suspender consultar y "sacar médicos" de los centros de salud para atender a los migrantes.

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Un escenario ante el que, según el presidente canario, el Gobierno central ha pedido a las islas que sigan haciendo un esfuerzo y derivando personal de otras islas, algo a lo que Clavijo se ha mostrado dispuesto -avanzando que ordenará en las próximas horas la instalación por parte del Servicio Canario de Salud de un hospital de campaña- aunque ha asegurado que le gustaría que "la implicación del Gobierno de España fuese un poquito más generosa".

Preguntado por nuevas medidas aprobadas por el Gobierno tras el empeoramiento de la situación, el presidente autonómico ha asegurado que a él no se le ha anunciado ninguna ni se le ha ofrecido nuevos detalles acerca de las ayudas económicas para las actividades económicas afectadas en La Restinga que el Ejecutivo dijo que estudiaría.

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En la rueda de prensa, el dirigente canario ha sostenido que, a diferencia de lo que defiende el Gobierno central, la agencia europea Frontex sí puede desplegarse con facilidad en países de origen de las rutas migratorias como Senegal o Gambia atendiendo al reglamento actual, y que ya lo ha hecho en el pasado.

"No entendemos por qué esas misiones conjuntas en países como Gambia o Senegal no se están desplegando", ha sostenido Clavijo, que ha agregado que le corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, activar ese mecanismo.

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Como punto positivo, Clavijo ha destacado la buena coordinación con el Ministerio de Juventud e Infancia en relación al mecanismo de reubicación de los menores migrantes no acompañados y, en este materia, ha informado de que ha pedido al Ejecutivo prorrogar este sistema más allá del próximo 31 de diciembre, cuando esta previsto que acabe su vigencia. EFE

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