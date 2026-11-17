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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afeado este martes al Gobierno central su "falta de previsión" para atender el repunte de la crisis migratoria en las islas, especialmente en El Hierro, donde "no se ha avanzando nada".

En una rueda de prensa tras la finalización de la segunda comisión interministerial sí ha reconocido "avances" en la derivación de migrantes a otras islas y la Península, lo que "alivia" la presión en El Hierro, pero entiende que son "insuficientes".

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Clavijo ha dicho que "lo más sangrante" es la atención sanitaria dado que ni hay refuerzos adicionales ni se ha levantado un hospital de campaña en el CATE de San Andrés, tal y como ha solicitado su Gobierno.

"Lo que me han trasladado es si podemos seguir haciendo un mayor esfuerzo y derivar personas de otras islas", ha indicado, reprochando al Gobierno central que no se ha recibido "ni un euro" de los 15,3 millones del plan de contingencia para El Hierro --aunque el Gobierno ha dicho que aprobará un real decreto urgente con cinco millones de euros--

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(Habrá ampliación)