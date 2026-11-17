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Madrid, 17 nov (EFE).- CCOO y UGT han valorado la trasposición de dos directivas europeas, la de condiciones transparentes y previsibles, que debería estar incorporada al ordenamiento jurídico español hace cuatro años, y la de transparencia retributiva.

El Consejo de Ministros aprobó este martes una norma, con la que traspone ambas directivas, que refuerzan el derecho de información de los trabajadores sobre los elementos esenciales de su contrato y mejoran la detección de la brecha retributiva de género y los mecanismos para su reparación.

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A falta de conocer con detalle la norma aprobada, UGT y CCOO confían en que recoja los aspectos relacionados con las limitaciones al periodo de prueba, la previsibilidad relacionada con los contratos a tiempo parcial, los derechos de información a la representación de las personas trabajadoras o las garantías sobre la mejora en el empleo.

Asimismo, esperan que en materia de transparencia retributiva, la norma haya tenido en cuenta las aportaciones realizadas durante las reuniones del Diálogo Social. EFE