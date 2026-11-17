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Alicante, 17 nov (EFE).- Un total de 58 personas han sido detenidas al desarticular una organización que vendía a un euro el litro de combustible que obtenía de forma fraudulenta con tarjetas de repostaje robadas a una empresa de transporte de viajeros de Alicante.

La red operaba en la provincia alicantina y Valencia y a los detenidos por este fraude de venta de gasóleo a un precio significativamente inferior al habitual se les atribuyen los delitos de hurto, estafa, falsificación de medios de pago, receptación, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, con un perjuicio estimado en más de 58.000 euros.

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En el marco de la operación 'Rezervor' se descubrió que el fraude había alcanzado tal volumen que la facturación llegó a superar el límite de crédito fijado para ese tipo de tarjetas, lo que hizo saltar las alarmas de la plataforma de medios de pago y provocó el bloqueo, ha informado en un comunicado la Guardia Civil.

Dos trabajadores de un taller de vehículos pesados encargado del mantenimiento de la flota robaron 18 tarjetas, de las que llegaron a emplearse nueve, y aunque al principio hicieron un uso personal, posteriormente publicaron un anuncio encubierto en una plataforma de compraventa de segunda mano ofreciendo combustible barato y vendieron el lote a cambio de dinero en efectivo y transferencias.

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Los sospechosos convocaban por mensajería instantánea a convoyes de clientes en las zonas anexas a estaciones de servicio de Torrevieja (Alicante) y Torrent (Valencia), siempre a última hora de la noche o próximo al cierre, y ordenaban el llenado simultáneo de hasta ocho surtidores abonando el total con un único pago centralizado sin que ninguno de los conductores pasara por caja.

El tercer escalón de la red lo formaban conductores particulares y pequeños empresarios que pagaban en mano un euro por litro, muy por debajo del precio de mercado, y llenaban depósitos de turismos, furgonetas de reparto y camiones grúa, además de garrafas de gran capacidad ocultas en los habitáculos.

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Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante que ha acordado su libertad y otras nueve personas han quedado investigadas por los mismos hechos. EFE