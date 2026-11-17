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Washington, 16 nov (EFE).- Los Chargers de Los Ángeles lograron este lunes, en el cierre de la Semana 10 de la NFL, su primera victoria de la temporada al imponerse por 20-23 a los Baltimore Ravens, a los que asestaron un duro golpe en sus aspiraciones.

Los Chargers (1-8) eran el único equipo en la NFL que aún no había ganado ningún partido tras arrancar la temporada con ocho derrotas consecutivas.

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Por su lado, los Ravens (4-6) sumaron su quinta derrota seguida y ven cómo se alejan sus opciones de alcanzar la postemporada. El equipo de Baltimore ocupa la última posición de la División Norte de la AFC, a 3,5 victorias de los Cincinnati Bengals (7-2).

Este resultado podría influir en la decisión de los Ravens sobre el regreso de su 'quarterback' titular, Lamar Jackson, cuya reincorporación al equipo sopesaban forzar pese a la fractura de un dedo que sufrió hace dos semanas.

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El 'quarterback' de los Chargers, Justin Herbert, fue el artífice de la victoria con un 'touchdown' con una carrera de 22 yardas para abrir el marcador en Baltimore. Herbert, además, completó 12 de sus 18 pases para un total de 129 yardas.

También resultó clave la defensa de los Chargers, que redujo a 16 yardas la producción terrestre de los Ravens, apenas seis si se descuentan las dos carreras de 'touchdown' de Derrick Henry.

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Omarion Hampton anotó por tierra el segundo 'touchdown' de los Chargers ya en el segundo cuarto.

También fue decisivo el pateador Cameron Dicker, certero en sus tres intentos de 'field goal', desde 38, 34 y 35 yardas, cuyos aciertos decantaron el marcador a favor de los Chargers. EFE

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