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Washington, 16 nov (EFE).- Los Philadelphia 76ers, con Joel Embiid pero sin LeBron James, se impusieron este lunes a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández por 123-135, tras dejar escapar una ventaja de casi 25 puntos.

Embiid, que descansó el domingo contra los Indiana Pacers, completó su mejor partido de la temporada con 37 puntos, incluido un triple decisivo a 52 segundos del final, cuando los Nets se habían acercado a solo cuatro puntos (121-125).

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LeBron, que sí jugó contra los Pacers y se convirtió en el tercer jugador con más asistencias de la historia de la NBA, descansó este lunes en Brooklyn, en la segunda noche de un 'back-to-back', para gestionar sus problemas de ciática.

Nets y 76ers disputaron un primer cuarto muy igualado, en el que los de Brooklyn llegaron a llevar dos ventajas.

Pero en el segundo, los 76ers expandieron en pocos minutos la ventaja de 7 puntos (26-33) con la que habían cerrado el primer cuarto hasta un +24 (39-63).

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En lugar de bajar los brazos, los Nets, siempre combativos bajo el mando de Fernández, volvieron al partido en el tercer cuarto, hasta volver a situar la ventaja visitante otra vez por debajo de los diez puntos.

Un parcial de 8-0 entre el 2:23 y el 1:14, culminado con un triple del ruso Egor Demin, redujo la desventaja de los Nets a solo cuatro puntos.

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Pero Embiid, que apenas había anotado el 11 % de sus triples esta temporada, respondió desde una esquina para frenar, anímicamente y en el marcador, la remontada de los Nets.

Además de los 37 puntos de Embiid, Jaylen Brown terminó el partido con 31 puntos y 13 rebotes, Tyrese Maxey aportó 24 puntos y 9 asistencias y VJ Edgecombe 14 puntos y 9 rebotes.

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Para los Nets, Julius Randle firmó 33 puntos, Michael Porter Jr. 25 y Nolan Traore 23.

Los 76ers (12-3) recuperan el liderato de la Conferencia Este gracias a su victoria y al tropiezo de los Boston Celtics (11-3), derrotados por 105-115 ante los Orlando Magic. EFE

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