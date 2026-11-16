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Vivir más de un siglo: Galicia desentraña el misterio de su extrema longevidad

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Paula Fernández

Santiago de Compostela, 16 nov (EFE).- ¿Cuál es el secreto para vivir más de cien años? Varios investigadores lo buscan en Galicia, un territorio con 1.800 centenarios vivos y más de 10.000 en las últimas dos décadas donde los hábitos de vida, la genética y la geografía se conjugan para alcanzar una longevidad extrema.

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Galicia, y en especial la provincia de Ourense, destaca como una de las zonas más longevas ya no solo de España sino del mundo, aseguran a EFE varios expertos que están estudiando este fenómeno.

José María Faílde preside la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría y lidera un equipo que ha identificado dos zonas donde la prevalencia de centenarios es muy alta: Galicia Sur, con 34 municipios, casi todos de Ourense, y Galicia Centro, menos estudiada pero con "potencial" y que atraviesa las provincias de Pontevedra, A Coruña y Lugo.

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"Con los datos que tenemos ahora mismo, se sitúan entre las zonas de máxima longevidad a nivel mundial", afirma a EFE Faílde, que defiende que estudiar a los centenarios es una necesidad, "porque llevan dentro un patrimonio de salud que hay que investigar y preservar para luego poder traducirlo en políticas de prevención y promoción".

Faílde enumera una serie de factores que contribuyen a la longevidad de los gallegos, también identificados por otros expertos en este fenómeno como Pablo García Vivanco, farmacéutico, nutricionista y uno de los fundadores de la asociación Ourensividad, que lleva años analizando la longevidad de los ourensanos.

A la genética, que explicaría en torno al 50 % de esa longevidad, se suman la dieta atlántica y de proximidad, la actividad física moderada, la conexión social, la resiliencia e incluso la geografía.

"Los centenarios suelen estar en una altura de entre 500 y 900 metros sobre el nivel del mar, eso es una pequeña hipoxia muy positiva", explica García Vivanco a EFE.

Lo que comen también es parte del secreto, una dieta fundamentalmente atlántica con un alto consumo de aceite de oliva, verduras como grelos y berzas, más patata que pasta o arroz, pescado azul y una cocina basada más en cocer que en freír.

Son productos de proximidad, muchas veces cultivados en casa: la provincia de Ourense es la que más huertas de autoconsumo tiene de toda España y está en el top mundial, indica el experto.

La actividad física moderada pero constante, propia del trabajo en zonas rurales, y la conexión social también juegan un papel importante: "Las tradiciones y las costumbres, el magosto, la matanza, el entroido, generan que las familias y los amigos se reúnan".

Son una generación que vivió la guerra y la posguerra en zonas rurales; tuvieron que activar mecanismos de supervivencia que van más allá de la restricción calórica, como una personalidad resiliente basada en tirar para adelante, y "malo será", dice García Vivanco.

Una vez que se va desentrañando el misterio de los centenarios gallegos, surge una pregunta: ¿Las generaciones actuales llegarán tan lejos?

Los expertos citan los avances en la biomedicina y las aplicaciones de la inteligencia artificial a este campo como puntos a favor para alargar la vida, pero creen que hay más ingredientes en contra.

"Lo que ha llevado a las personas a la extrema longevidad han sido los hábitos de vida fundamentalmente y se están modificando en un sentido inverso", alerta Faílde.

Comemos más procesados, nos movemos menos aunque vayamos al gimnasio -"somos sedentarios que entrenan"-, hay más estrés y las tecnologías han sustituido muchas relaciones sociales, lo que dispara los niveles de soledad entre los jóvenes.

Aprender de los centenarios es clave para contrarrestar estos factores, y por eso las administraciones también se han puesto manos a la obra.

La Xunta acaba de aprobar la creación del Rexistro Galego de Personas Centenarias (Regace), un instrumento que permitirá recabar información de utilidad para los investigadores y optimizar la atención sanitaria.

El personal sanitario que atiende a los centenarios se encargará de recabar la información de interés de estas personas y la notificará al Regace. EFE

(foto)

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