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Vida salvaje, el estampado animal camina por el asfalto

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Inmaculada Tapia

Madrid, 16 nov (EFE).- Tigres, cebras, bambis, linces, leopardos corderos o vacas se adueñan del asfalto; que el estampado animal es tendencia no es un descubrimiento, la novedad está en que el arco se ha ampliado notablemente y tanto la sabana como el mundo rural compiten por el espacio no solo en el armario femenino, también en el masculino.

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Abrigos, blusas, camisas de caballero, botas, crocs y merceditas, además de bolsos de todos los tamaños dan opción a llevar los estampados que son pura tendencia, incluso en la moda deportiva. Lo que podía resultar ochentero en el peor sentido de la palabra ha dejado de serlo.

Adidas ha incorporado mallas y tops de leopardo, pura furia en el gimnasio; y una nueva colaboración entre la firma danesa Ganni y la canadiense Lululemon se inspira en el mismo estampado para ir directamente a un estudio de danza.

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Uno de las firmas más atrevidas, Tom Ford, actualiza las propuestas femeninas un 'total look' que simula el estampado de un lince en un cárdigan de cuello redondo, tostado con moteado en blanco, con una chaqueta y falda lápiz de generosa abertura trasera. Una colección a la que también incorpora vestido y abrigo con los tonos a la inversa.

A su línea masculina, el 'print animal' llega de una manera sutil a las camisas más clásicas. Ford incorpora cuellos estampados, con un estilo muy roquero, para luego continuar con un textil de raya diplomática, con la consabida corbata y bléiser, como si un día de trabajo habitual pudiera abrirse a otras emociones una vez terminada la jornada laboral.

Meryll Rogge, directora creativa de Marni, invita a lucir esta tendencia en todo tipo de prendas y advierte de que es fácilmente combinable tanto con faldas lenceras como con vaqueros acampanados, como muestra con un abrigo de lana de corte recto con dibujo de piel de leopardo multicolor.

En su última colección, 'The archive edit', la firma Lola Casademunt by Maite regresó a unos orígenes que nunca ha abandonado del todo: el estampado animal.

"Siempre me ha fascinado. Para mí es mucho más que un estampado: representa fuerza, carácter, personalidad y una mujer que no tiene miedo de mostrarse tal y como es", ha señalado a EFE su creativa, Maite Casademunt.

La diseñadora lo asocia a una mujer luchadora, valiente y protectora, y recuerda que en el antiguo Egipto se utilizaban este tipo de estampados y pieles de animales como símbolos de poder.

Asegura que es un error encasillarlo a 'looks' festivos o atrevidos, "depende mucho de cómo se combine".

"Puede ser sofisticado y perfectamente adecuado para el día a día. Es cuestión de actitud y de perder el miedo a llevarlo", comenta sobre un estampado que para esta temporada imprime en faldas plisadas, blusas, tejanos, suéters, abrigos y botas en marrón y negro, que combina con prendas de tonos más vibrantes.

Para los estilistas de Mango, los motivos inspirados en animales no son "una novedad en la moda", pero sí reseñan que el estampado de ciervo aporta una perspectiva fresca y un toque de fantasía; por ello, proponen abrigos y cazadoras con este motivo.

El calzado no es ajeno a la tendencia. Mascaró presenta el 'bambi print' sobre pelo de poni; Crocs le sigue con el mismo estilo con zuecos con fondo marrón y moteado en blanco, una versión delicada con la que no quieren sobrecargar y que funciona con dénim y prendas de punto, especialmente.

Con el objetivo de transformar cualquier estilismo, Hoff se apunta al estampado en leopardo y vaca en su modelo Bridge, donde reinterpreta su línea estilizada; City con silueta retro runner y da a Park una perspectiva más actual.

El calzado más formal de Keen recoge la estética de vaca en sus mocasines en distintos tonos.

Mientras, la firma de bolsos SwetterStore reinterpreta la tendencia con acabados que van desde el leopardo hasta la cebra, en diseños desde los mini hasta piezas más amplias con el fin de ofrecer distintas posibilidades tanto para combinar con prendas sastre como más informales.EFE

(foto)

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