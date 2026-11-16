Sindicato policial exige a Interior instrucciones tras prohibir los esprays en protestas

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Madrid, 16 nov (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido al Ministerio del Interior, la dirección General del cuerpo y la Fiscalía General del Estado instrucciones claras para los agentes tras prohibir el uso de esprays de defensa en manifestaciones.

En un comunicado, el sindicato denuncia la improvisación del Ministerio del Interior que el pasado viernes anunció que si bien los gases lacrimógenos podían seguir usándose como medio antidisturbios para el control del orden público, quedaría prohibido en estas situaciones el empleo de agentes irritantes por medio el espray de defensa.

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El SUP lamenta que no se haya trasladado a los policías instrucciones oficiales que aclaren el alcance, las circunstancias en las que pueden utilizar estos medios o las alternativas de protección disponibles y recuerda que el protocolo sobre estos esprays, fechado en octubre, ya contenía instrucciones poco claras y e inseguridad jurídica para los agentes.

Por ello, el sindicato ha elevado dos escritos formales a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Dirección General de la Policía en los que solicita aclaraciones sobre el contenido y alcance de la orden, las posibles excepciones, los medios alternativos disponibles y la evaluación de riesgos laborales correspondiente.

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Junto a estos dos requerimientos, el pasado viernes también acudió también a la Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo, para solicitar la paralización de la restricción y que impulse las actuaciones necesarias para instar la nulidad de la orden. EFE