Liverpool es campeón del Clausura y Peñarol deja escapar la Anual en el último minuto

Guardar

Montevideo, 15 nov (EFE).- Liverpool se consagró este domingo campeón del Torneo Clausura del fútbol uruguayo con una fecha de anticipación, tras remontar ante Danubio y vencerlo por 1-2, en una jornada en la que Peñarol igualó 1-1 con Defensor Sporting y desperdició la oportunidad de asegurarse la Tabla Anual.

El conjunto dirigido por Jorge Fossati comenzó perdiendo por un gol de Mateo Peralta a los 23 minutos y se quedó con diez a los 64 por la expulsión de Lucas Acosta.

PUBLICIDAD

Cuando el título parecía escaparse, Rubén Bentancourt empató y apenas dos minutos después Diego Romero, recién ingresado, firmó el 1-2 definitivo.

El camino se le había allanado al negriazul con los tropiezos de sus perseguidores. El viernes, Montevideo City Torque empató 2-2 con Racing y el sábado Nacional igualó 1-1 con Albion.

PUBLICIDAD

Liverpool, que sumó su undécimo título oficial en los últimos ocho años, se medirá ahora en semifinales con Racing, campeón del Apertura.

El ganador disputará la final del Campeonato Uruguayo ante el primero de la Tabla Anual que lidera Peñarol y que no pudo sentenciar este domingo en su visita a Defensor Sporting.

PUBLICIDAD

El aurinegro se puso en ventaja con un gol de Roberto Fernández y acariciaba la clasificación a la final, pero en el minuto 93 Xavier Biscayzacú aprovechó un error de Lucas Ferreira para el 1-1 definitivo.

Con el empate, Peñarol suma 66 puntos en la Tabla Anual y tendrá que esperar a la última fecha.

Por su parte, City Torque, con 64, y Deportivo Maldonado, con 63, todavía pueden alcanzarlo. A Peñarol le bastará con ganar su último partido para cerrar la Anual.

PUBLICIDAD

En otros resultados, Cerro Largo y Progreso igualaron 2-2 mientras que Central Español se impuso por 1-0 a Boston River y Cerro ganó por 0-1 en su visita al Deportivo Maldonado.

La penúltima fecha terminará este lunes con el encuentro entre el Wanderers ante Juventud de Las Piedras. EFE