La Guardia Civil busca en Cataluña al autor de la bomba que mató a un policía en Oviedo

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Barcelona, 16 nov (EFE).- La Guardia Civil busca en Cataluña, con identificaciones en un tren detenido en la zona de Barcelona, al hombre que el pasado martes dejó un artefacto explosivo en un edificio de Oviedo que mató a un agente de hirió de gravedad a otro, tras el aviso de unos vecinos de que le habían visto en Manresa (Barcelona).

Según ha adelantado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, en el marco de este dispositivo se ha detenido un tren de cercanías, que circulaba entre Manresa y Montcada Bifurcació, para comprobar si el sospechoso se encuentra en su interior. EFE

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