La Fiscalía de Madrid asumirá la denuncia del PSOE sobre supuestos pagos del PP a Koldo

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Madrid, 16 nov (EFE).- La Fiscalía General del Estado ha remitido este lunes a la Fiscalía Provincial de Madrid la denuncia que el PSOE presentó el pasado viernes contra el PP, su abogado Alberto Durán, la editora de Okdiario y su director, Eduardo Inda, por supuestos ofrecimientos de dinero al exasesor Koldo García.

El PSOE acudió el pasado viernes a la Fiscalía General para denunciar los supuestos ofrecimientos que según Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, le hicieron el PP y el director de OkDiario a cambio de información contra Pedro Sánchez, un extremo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha negado.

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La Fiscalía ha examinado esta denuncia, que recoge el relato que Koldo García hizo en la Cadena SER acerca de que el abogado del PP le habría ofrecido costear su defensa y un millón de euros, y ha decidido trasladarla a la Fiscalía de Madrid, que es la territorialmente competente, según han indicado fuentes de la Fiscalía.

El escrito presentado por el PSOE, tras las declaraciones de Koldo García -en prisión por el caso mascarillas- apunta a posibles delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación.

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Los socialistas sostienen que Koldo García recibió de Okdiario al menos 240.000 euros para sufragar su defensa en los tribunales, en dos pagos a través de dos facturas, una por importe de 181.500 euros, con fecha 27 de noviembre de 2025, y otro por valor de 60.500 euros, fechada el 23 de enero de 2026.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, presentó el pasado día 10 la renuncia a la defensa del exasesor de Ábalos aludiendo a "razones profesionales" cuyo contenido "queda amparado por el secreto profesional".

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Alberto Núñez Feijóo señaló en una entrevista que su partido no ha hecho ningún ofrecimiento de dinero a nadie ni ha autorizado a hacerlo y calificó de falsa dicha información, contra la que anunció medidas legales. EFE