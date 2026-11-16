La cornisa cantábrica, Galicia y La Rioja, en aviso amarillo por lluvia, viento o mala mar

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Madrid, 16 nov (EFE).- Todas las comunidades de la cornisa cantábrica -Asturias, Cantabria y País Vasco- además de Galicia y La Rioja mantienen este lunes el aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias, fenómenos costeros o por fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, informa la Agencia de Meteorología (Aemet) en su web.

En la comunidad gallega hay alerta amarilla por lluvias en A Coruña y en el interior de Pontevedra, donde podrán acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas; En el interior, las Rías Baixas y la zona del Miño de Pontevedra, las precipitaciones podrán alcanzar los 40 litros en el mismo periodo.

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El viento soplará con fuerza en el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, A Mariña lucense y las Rías Baixas, con rachas de hasta 80 km/h, que serán de 70 km/h en el interior de Pontevedra y además hay nivel amarillo por temporal marítimo en el litoral de A Coruña, Pontevedra y A Mariña, con vientos del sur o suroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7).

En Asturias, Cantabria y en el País Vasco el viento de componente sur-suroeste soplará con intensidad en amplias áreas alcanzando rachas de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que en La Rioja, también en alerta, las rachas alcanzarán los 80 km/h.

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Asimismo, la provincia de Burgos (Castilla León) tiene aviso amarillo por rachas máximas del sur y suroeste de hasta 80km/h.

Aemet informa que los citados avisos ya están activos en Galicia, mientras que en Asturias comenzarán a las 10:00 horas y en Cantabria, País Vasco, La Rioja y en la provincia de Burgos se activarán a las 16:00 horas.

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Con el aviso amarillo el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir algunos impactos. EFE