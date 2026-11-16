La Bolsa española abre con un alza del 0,21 %, pendiente de las tecnológicas y del crudo

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Madrid, 16 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con ganancias moderadas, del 0,21 %, con las que se mantiene por encima de los 20.000 puntos, en una jornada en la que los inversores seguirán pendientes de la evolución de las empresas tecnológicas y del precio del crudo.

En los primeros compases de la semana, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese 0,21 %, hasta los 20.061,1 puntos. Las ganancias del año son del 15,89 %.

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El precio de crudo brent, el de referencia en Europa, que durante la madrugada ha llegado a bajar a 94,3 dólares, sube a esta hora un leve 0,15 %, hasta los 96 dólares. EFE

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