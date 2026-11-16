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Iryo mantendrá unos servicios mínimos del 70 % en la huelga ferroviaria de mañana martes

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Madrid, 16 nov (EFE).- La operadora ferroviaria Iryo ha anunciado este lunes que mantendrá unos servicios mínimos del 70 % durante la jornada de huelga convocada en el sector ferroviario para mañana, martes 17 de noviembre.

Asimismo, Iryo ofrece a aquellos clientes cuyo viaje se haya visto afectado por la huelga ser reubicados en otros servicios o la cancelación del billete, según un comunicado publicado en la web de la operadora italiana.

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Los trabajadores ferroviarios están convocados a la huelga en defensa de la seguridad del sector, tras el accidente de Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas por el choque de dos trenes el pasado 28 de febrero, a la espera de que el Gobierno apruebe e implante las medidas acordadas con los sindicatos que aún siguen pendientes.

A falta de esas medidas, el Ejecutivo aprobó el pasado viernes el nombramiento de Joaquim Hortalà como presidente de Adif y el de Inmaculada Gutiérrez al frente de Renfe, tras el cese del hasta ahora presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, y la dimisión de Marco de la Peña en el gestor ferroviario.

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Esos nombramientos no han frenado la huelga, promovida por los comités generales de empresa (CGE) de Renfe y Adif, y por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que, aunque forma parte del de Renfe, ha hecho una convocatoria propia para este martes en las tres operadoras de viajeros (Iryo y Ouigo además de Renfe) y en las de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

A esta última convocatoria pertenecen los servicios mínimos anunciados este lunes por Iryo.

Para la convocatoria general del sector ferroviario, el Ministerio de Transportes estableció la semana pasada unos servicios mínimos del 75 % en horas punta para cercanías, del 72 % en alta velocidad y larga distancia y del 65 % en media distancia. EFE

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