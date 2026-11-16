Frente Amplio lanza su spot de campaña con música de María Arnal y volcado en los inquilinos y pensionistas

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Frente Amplio ha lanzado su spot de campaña centrado en los inquilinos y pensionistas bajo el título 'Aquí nos vais a encontrar', que evoca la canción homónima que acompaña al vídeo interpretada por María Arnal.

La pieza audiovisual muestra una imagen inicial de Ada Colau subida en la tribuna de oradores del Pleno del Congreso, para dar paso a diferentes personas que representan a inquilinos, clase trabajadora y pensionistas que cantan el tema que acompaña al spot.

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Para Frente Amplio, el vídeo de campaña resume las cualidades de la candidatura, articulada bajo el espíritu de la unidad para defender derechos.

Según explica la coalición en un comunicado, el spot llega después de que hayan presentado varias de las medidas centrales de su programa a los comicos del 29N, como su idea de crear impuestos a los ultrarricos, a la gran empresa y la banca y a la acumulación de vivienda, así como su propuesta de ley para expropiar vivienda a los grandes fondos.

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"Ahora ponemos cara y voz a las personas para quienes hacemos esas propuestas", ha explicado Frente Amplio para explicar que la pieza audiovisual se dirige "a la mayoría que sostiene este país y que demasiadas veces se queda fuera de la conversación política: a la inquilina que no llega a fin de mes, al pensionista que no quiere volver atrás, a quien trabaja y cuida a la vez, a quien ha sido insultado por ser como es y a quien no quiere olvidar lo que costó conseguir cada derecho".

También simboliza, según han subrayado desde la candidatura, su oposición a la especulación de la vivienda y su compromiso para asegurar el derecho a tener una caso, abaratar la cesta de la compra y luchar contra la desigualdad.

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El spot está grabado con voluntarios de la campaña, cuanta con la voz de María Arnal y lanza un mensaje que "no habla de siglas sino de personas".