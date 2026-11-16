Francisco Llanes mantiene viva la ilusión uruguaya en el arranque del Uruguay Open

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Montevideo, 15 nov (EFE).- El uruguayo Francisco Llanes derrotó este domingo al brasileño Bruno Fernández por 7-6 y 6-2 y quedó a un paso del cuadro principal del Uruguay Open, en una primera jornada de clasificación que dejó en el camino a otros tres tenistas locales.

Llanes, nacido en Paysandú y residente en Estados Unidos, se medirá el lunes con el español Carlos Sánchez Jover, tercer favorito de la fase previa, en el partido que le puede abrir la puerta del torneo.

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Si gana, Llanes se sumará a Franco Roncadelli y a los hermanos Federico y Joaquín Aguilar Cardozo como representantes uruguayos en el cuadro principal del Challenger que se disputa hasta el 22 de noviembre en el Carrasco Lawn Tennis Club.

Su rival llega tras eliminar en tres sets a otro uruguayo, Ignacio Carou, por 6-7, 6-2 y 6-4.

Este lunes también arranca el cuadro principal con un duelo de excampeones en la cancha central, el boliviano Hugo Dellien, campeón en 2021, frente al estadounidense Tristan Boyer, que se consagró en 2024.

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La jornada se completará con un duelo de peruanos entre Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno, que se enfrentarán por sexta vez. EFE