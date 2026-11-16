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Fallece el exalcalde socialista de Sant Joan Despí (Barcelona) y exsenador del PSC Antoni Poveda

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El alcalde de Sant Joan Despí (Barcelona) entre los años 2006 y 2021 y exsenador del PSC Antoni Poveda ha fallecido a los 71 años, ha informado el partido este lunes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Periodista de formación, Poveda llegó a la alcaldía de Sant Joan Despí en 2006, en sustitución del también socialista Eduard Alonso, y revalidó el cargo en las sucesivas elecciones.

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En mayo de 2021 fue elegido senador por designación autonómica por parte del Parlament de Catalunya, y en septiembre dejó la alcaldía de Sant Joan Despí, y le sustituyó Belén García, aunque se mantuvo en el ayuntamiento.

Fue vicepresidente de Movilidad, Transportes y Sostenibilidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y presidente de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

PRIMER SECRETARIO DEL BAIX LLOBREGAT

En 2012 se convirtió en el primer secretario de la Federación del Baix Llobregat del PSC, cargo que mantuvo hasta su fallecimiento.

Los socialistas celebraron precisamente este domingo un acto de campaña en Sant Joan Despí, la localidad de la que fue alcalde, y tanto Illa como los candidatos al Congreso Jordi Hereu y Eva Granados, y la actual alcaldesa Belén García, le mencionaron de forma emocionada.

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"NOS DEJA UNA GRAN PERSONA"

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado triste por su fallecimiento, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

"Nos deja una gran persona, un servidor público ejemplar y un socialista comprometido de quien tanto hemos aprendido. Pero, sobre todo, nos deja el recuerdo de todo lo compartido y su ejemplo, que siempre tendremos presente", ha expresado.

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EuropaPress

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