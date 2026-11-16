Fallece Antonio Poveda, exalcalde de Sant Joan Despí y senador del PSC

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Barcelona, 16 nov (EFE).- Antonio Poveda, que fue alcalde de Sant Joan Despí (Barcelona) entre 2006 y 2021 y que actualmente era senador del PSC, ha fallecido esta noche tras una larga enfermedad, según han explicado a EFE fuentes socialistas.

Poveda, que nació en Madrid en 1951, formó parte del PSC desde 1981 y ostentaba desde 2012 el cargo de primer secretario de la Federación del Baix Llobregat.

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En 2006 accedió a la alcaldía de Sant Joan Despí en sustitución de Eduardo Alonso y revalidó la vara de mando de este municipio en las elecciones de 2007, 2011, 2015 y 2019.

En 2021 dejó el cargo en manos de Belén García tras ser nombrado senador por designación autonómica. También ha sido vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

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En la red social X, el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha dicho que Poveda ha sido un "servidor público ejemplar" y un "socialista comprometido".

Precisamente ayer domingo el PSC llevó a cabo un acto de campaña en Sant Joan Despí, donde tanto Illa como García y el cabeza de lista por Barcelona al Congreso, Jordi Hereu, mencionaron a el nombre de Poveda, lo que generó el aplauso del público en varias ocasiones. EFE

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