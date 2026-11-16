El PP propone una "ley de nietos vasca" para quienes dejaron Euskadi por el terrorismo

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Madrid, 16 nov (EFE).- El Partido Popular ha anunciado este lunes que entre sus propuestas de Gobierno está una "ley de nietos vasca", una reforma legal para facilitar la voluntaria participación en las elecciones de aquellas personas que fueron expulsadas de Euskadi en los momentos más duros de la violencia y el terror de ETA.

Fuentes del PP han explicado que esta es una de las medidas que todavía no se conocían del programa electoral de Alberto Núñez Feijóo, que contiene 249 propuestas. Será anunciada este lunes en el mitin en el que intervendrá el candidato a la presidencia en Pamplona.

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En el cuarto día de campaña, Feijóo viaja esta mañana a Lleida, donde visitará una explotación agrícola y ganadera y trasladará mensajes referidos al sector primario y al "libro blanco" que ha elaborado sobre el futuro rural de España.

También hará referencia a la inmigración ya que, según el PP, Lleida es uno de los lugares que mejor refleja la necesidad de mano de obra y, al tiempo, "la problemática que genera la inmigración irregular descontrolada".

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"Feijóo no va a ignorar los riesgos del fundamentalismo islámico", ha señalado el partido. EFE