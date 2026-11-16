El Gobierno reitera su compromiso de acabar con la exclusión financiera de los mayores

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València, 16 nov (EFE).- El candidato socialista al Congreso por Valencia y ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reiterado el compromiso del Gobierno de crear una administración independiente de defensa del cliente financiero para "tratar con dignidad", atender las necesidades de las personas mayores en las oficinas bancarias y acabar con la "exclusión financiera".

España, en declaraciones a los medios de comunicación este lunes tras su reunión con Carlos San Juan, impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', ha asegurado que "los mayores no son una fuente de gasto" para el país, sino que "nos hacen más fuertes y justos como sociedad".

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El ministro ha aseverado que el sistema financiero "tiene que mejorar" porque "hay una parte importante de la sociedad que no tiene las capacidades para atender ahora a esas demandas de digitalización masiva" y ha expresado que muchas personas mayores necesitan las cartillas bancarias físicas y poder acudir a oficinas en sus barrios.

En este sentido, ha lamentado que actualmente muchos "no encuentran ni siquiera instrumentos para presentar las reclamaciones que consideran necesarias cuando ven vulnerados sus derechos" y ha defendido la necesidad de "reequilibrar las reglas del poder".

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"El objetivo de esa autoridad independiente es que las reclamaciones que canalicen las personas mayores tengan una respuesta rápida, ágil, extrajudicial y también que sea vinculante. Y todo este procedimiento será gratuito", ha añadido España.

En este sentido, ha señalado que el sistema financiero, que ha calificado como "potente" y con "grandes beneficios", "tiene que tener una versión social y ser sensible a que una parte muy importante de sus clientes necesita una atención especial".

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Asimismo, San Juan ha agradecido que el PSOE "haya sido el único partido que se ha dirigido" a él en esta campaña electoral y ha celebrado que se introdujera "un soplo de aire fresco" porque los mayores no son únicamente "un gravamen económico con las pensiones, con el gasto farmacológico y con la dependencia".

El impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota' ha reconocido que aún no está "contento ni satisfecho", pero ha afirmado que agradece que "existe sensibilidad" y que "esta ley de la autoridad sí que se nombra".

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"Estamos intentando por todos los medios que salga adelante, porque es una ley social independiente de cualquier ideología y que beneficiaría sobre todo a las personas más vulnerables", ha añadido San Juan, quien ha insistido en que la banca "es un servicio social y público".

Ha lamentado que "en estos momentos, estamos muy dejados" y ha criticado que en la Comunitat Valenciana y en València "se están cerrando sucursales y todavía hay zonas que no tienen ni siquiera un cajero".

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El ministro ha expresado que la creación de esta administración independiente de defensa del cliente financiero era un compromiso del Gobierno -que continúa en este programa electoral- porque en esta legislatura "no ha dado tiempo".

"Estaba ya tramitada, el vicepresidente Carlos Cuerpo ya lo había trabajado. Lo que pasa es que con el adelanto electoral no ha sido posible culminar ese proceso, que ya estaba decidido internamente por parte del Gobierno", ha afirmado España. EFE

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