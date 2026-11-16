Espana agencias

El Gobierno reitera su compromiso de acabar con la exclusión financiera de los mayores

Guardar

València, 16 nov (EFE).- El candidato socialista al Congreso por Valencia y ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reiterado el compromiso del Gobierno de crear una administración independiente de defensa del cliente financiero para "tratar con dignidad", atender las necesidades de las personas mayores en las oficinas bancarias y acabar con la "exclusión financiera".

España, en declaraciones a los medios de comunicación este lunes tras su reunión con Carlos San Juan, impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', ha asegurado que "los mayores no son una fuente de gasto" para el país, sino que "nos hacen más fuertes y justos como sociedad".

PUBLICIDAD

El ministro ha aseverado que el sistema financiero "tiene que mejorar" porque "hay una parte importante de la sociedad que no tiene las capacidades para atender ahora a esas demandas de digitalización masiva" y ha expresado que muchas personas mayores necesitan las cartillas bancarias físicas y poder acudir a oficinas en sus barrios.

En este sentido, ha lamentado que actualmente muchos "no encuentran ni siquiera instrumentos para presentar las reclamaciones que consideran necesarias cuando ven vulnerados sus derechos" y ha defendido la necesidad de "reequilibrar las reglas del poder".

PUBLICIDAD

"El objetivo de esa autoridad independiente es que las reclamaciones que canalicen las personas mayores tengan una respuesta rápida, ágil, extrajudicial y también que sea vinculante. Y todo este procedimiento será gratuito", ha añadido España.

En este sentido, ha señalado que el sistema financiero, que ha calificado como "potente" y con "grandes beneficios", "tiene que tener una versión social y ser sensible a que una parte muy importante de sus clientes necesita una atención especial".

Asimismo, San Juan ha agradecido que el PSOE "haya sido el único partido que se ha dirigido" a él en esta campaña electoral y ha celebrado que se introdujera "un soplo de aire fresco" porque los mayores no son únicamente "un gravamen económico con las pensiones, con el gasto farmacológico y con la dependencia".

El impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota' ha reconocido que aún no está "contento ni satisfecho", pero ha afirmado que agradece que "existe sensibilidad" y que "esta ley de la autoridad sí que se nombra".

"Estamos intentando por todos los medios que salga adelante, porque es una ley social independiente de cualquier ideología y que beneficiaría sobre todo a las personas más vulnerables", ha añadido San Juan, quien ha insistido en que la banca "es un servicio social y público".

Ha lamentado que "en estos momentos, estamos muy dejados" y ha criticado que en la Comunitat Valenciana y en València "se están cerrando sucursales y todavía hay zonas que no tienen ni siquiera un cajero".

El ministro ha expresado que la creación de esta administración independiente de defensa del cliente financiero era un compromiso del Gobierno -que continúa en este programa electoral- porque en esta legislatura "no ha dado tiempo".

"Estaba ya tramitada, el vicepresidente Carlos Cuerpo ya lo había trabajado. Lo que pasa es que con el adelanto electoral no ha sido posible culminar ese proceso, que ya estaba decidido internamente por parte del Gobierno", ha afirmado España. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

Con Lula ha venido André Janones, al que señalan como artífice de su victoria

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

¿Es seguro comer el ‘socarrat’ de la paella? Esto es lo que advierten los expertos sobre el arroz tostado y su contenido en acrilamida

Pese a ser uno de los elementos mejor valorados de este tradicional plato valenciano, tostar demasiado un alimento como el arroz podría no ser recomendable

¿Es seguro comer el ‘socarrat’ de la paella? Esto es lo que advierten los expertos sobre el arroz tostado y su contenido en acrilamida

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

En protesta por el retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirán a los trabajadores del sector jubilarse anticipadamente sin penalización

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Tarifa de la luz en España este 17 de noviembre

El contexto económico mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Tarifa de la luz en España este 17 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

El sustituto del juez Peinado en el ‘caso Begoña Gómez’ pide a Google que no borre el software de la Complutense ante el riesgo de que desaparezcan pruebas clave

Frente Amplio presenta sus propuestas para el 29-N con impuestos a superricos, ayudas por menor a cargo y jornada de 32 horas: “Será el programa del PSOE para la siguiente legislatura”

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

El CNI descarta que Marruecos organizara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero señala que priorizó la seguridad de la fiesta de Mohamed VI

ECONOMÍA

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

A la venta en Wallapop un antiguo vagón del Tranvía Azul del Tibidabo de Barcelona por 44.700 euros: “Una auténtica joya con más de 125 años de historia”

Frente Amplio anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: recuperar la jubilación a los 65 años, subir las pensiones mínimas hasta el SMI y comedores escolares gratuitos

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Así te hemos contado la derrota de España ante Inglaterra en el partido de la Nations League

Inglaterra le arrebata la corona a España, a pesar del arreón final de La Roja