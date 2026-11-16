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Detenido en Yecla(Murcia) por intentar matar a un hombre cortándole el cuello con un cúter

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Murcia, 16 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Yecla (Murcia) a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir con un cúter a otro varón y causarle una herida de unos 15 centímetros en el cuello, ha informado este lunes este cuerpo policial.

La víctima ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia y el arrestado ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

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Los hechos ocurrieron de madrugada, después de que la víctima y un grupo de amigos mantuvieran una discusión con el ahora detenido mientras participaban en un juego en el interior de un pub de una conocida zona de ocio de la localidad.

Para evitar que el enfrentamiento fuera a más, los amigos abandonaron el establecimiento, pero el sospechoso comenzó a perseguirlos hasta alcanzarlos en un parque cercano. Allí se produjo un forcejeo entre varias personas. Cuando la víctima intervino para separar a los implicados, el agresor le amenazó de muerte y le asestó un corte con un cúter en el cuello antes de huir del lugar.

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Tras recibir el aviso del ingreso hospitalario del herido, los agentes activaron los protocolos de actuación ante delitos violentos e iniciaron las pesquisas para localizar testigos, revisar posibles grabaciones de seguridad y encontrar el arma empleada.

Durante la investigación, los policías localizaron un cúter en las proximidades del lugar de la agresión que presuntamente habría sido utilizado en el ataque.

Las pesquisas del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Yecla han permitido identificar al sospechoso y detenerlo. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso inmediato en prisión provisional. EFE

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