Desalojados los últimos 295 acampados en Barcelona: "Urgía recuperar el espacio público"

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Barcelona, 16 nov (EFE).- Un dispositivo de 465 Mossos, Guardia Urbana, bomberos y servicios sociales y de limpieza han participado de madrugada en el desalojo de las 295 personas que aún permanecían en la acampada por la vivienda que ocupaba la plaza Catalunya de Barcelona desde hace más de 40 días. "Urgía recuperar el espacio público", ha dicho el teniente de alcalde Albert Batlle.

"Era una situación que se tenía que reconducir, urgía la recuperación del espacio público", ha asegurado este lunes desde el ayuntamiento el tercer teniente de alcaldía y responsable del Área de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior del consistorio, que ha dicho asimismo que "no hacen falta justificaciones de por qué era necesario recuperar la plaza Catalunya".

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"Es pura lógica, el espacio se tenía que recuperar para sus usos normales", ha asegurado.

En el momento del desalojo, en la acampada permanecían 295 personas, muchas de ellas 'sintecho' que buscaban refugio nocturno en plaza Catalunya y que, tras el desalojo, se han dirigido a otros puntos de la ciudad, especialmente la zona de playas.

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Los acampados se han quejado de que el desalojo se ha producido sin ninguna mediación con el ayuntamiento y sin aviso previo.

El teniente de alcalde ha confirmado que no ha habido ninguna negociación con los acampados, sólo contactos informales, y que la falta de interlocución ha sido precisamente uno de los problemas que ha dificultado el abordaje de la cuestión.

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Los 27 equipos del servicio de limpieza municipal, con 57 trabajadores, han retirado 150 tiendas y 47 toneladas de restos de la acampada que habían quedado esparcidos por la plaza, y a primeras horas de esta mañana continúan con las tareas de limpieza del espacio.

Efectivos de los Bomberos de Barcelona han desconectado los puntos de luz a los que se habían enganchado los acampados y los seis equipos del centro de urgencias sociales que han intervenido han ofrecido asistencia a tres personas que lo han requerido, mientras que otra ha recibido asistencia sanitaria.

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Las fuerzas de seguridad no han encontrado ningún tipo de armas durante el desalojo, aunque aún están realizando una "recopilación" del material retirado, ha dicho Batlle. EFE

(Vídeo)