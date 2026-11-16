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Cuerpo: ninguna inversión ferroviaria se ha dejado de hacer por falta de presupuestos

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Madrid, 16 nov (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que tras la dimisión de Óscar Puente ha asumido también las competencias del Ministerio de Transportes, ha asegurado que ninguna inversión que iba destinada al ferrocarril se ha dejado de hacer estos años por falta de presupuestos.

En una entrevista en Cope, y preguntado sobre si la falta de presupuestos ha influido en los dos últimos accidentes mortales en la alta velocidad, Cuerpo ha subrayado que se han destinado 5.000 millones de fondos europeos a Adif y que pese a tener los presupuestos prorrogados desde 2023 no se han limitado esas inversiones.

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Sobre el recién anunciado comité de expertos para analizar la situación del sector ferroviario, ha esperado que sea el germen de un pacto de Estado en base al análisis de los expertos y ha recalcado que se requieren 19.000 millones en inversiones y mantenimiento en 5 años, un importe que van a "blindar".

A este respecto, Cuerpo cree que van por el camino correcto, que pese a que se han hecho muchas actuaciones en los últimos años de inversión, en plantillas o siguiendo las recomendaciones tras el accidente de Adamuz (Córdoba), "hay que dar otro salto".

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El objetivo de estos técnicos es ayudar a definir un plan de choque a corto plazo para cumplir con las recomendaciones tras los últimos accidentes y poner una capa adicional de seguridad, al tiempo que se avanza en las prestaciones del servicio y se pone sobre la mesa una agenda que pueda servir como un gran pacto en esta materia.

Preguntado sobre la investigación de la Fiscalía europea en el uso de los fondos, Cuerpo ha señalado que cualquier análisis o investigación merece máxima colaboración y transparencia con las entidades judiciales, sean europeas o españolas, para tener la garantía y la certeza de que hay control y que se está gastando el dinero de los españoles de forma correcta.

Además, ha reconocido que la falta de confianza en el tren se debe esencialmente a los últimos accidentes mortales, que la actividad con el sindicato de maquinistas Semaf está siendo muy intensa en la ultima semana y media y que se está dando respuesta a demandas que llevaban años, como los tiempos de trabajo, la comunicación de incidencias o las alertas meteorológicas. Por ello, espera que las últimas medidas anunciadas se convaliden esta semana en la Diputación Permanente.

Sobre la polémica por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral por las víctimas del accidente de Urda, en Toledo, Cuerpo ha resaltado que él estuvo en representación del Ejecutivo, que hay que estar cerca de las víctimas y afectados, que ellos tienen que sentirse parte de ese proceso y que van a participar de todos los cambios. EFE

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