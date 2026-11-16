Cuerpo espera reabrir parte de la línea entre Madrid y Ávila tras descarrilar un tren ayer

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Madrid, 16 nov (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confía en reabrir este lunes parte de la línea ferroviaria tras haber descarrilado un tren de mercancías entre Robledo de Chavela y Zarzalejo (Madrid) a fin de recuperar el tráfico de media distancia con Ávila, así como el de mercancías.

En una entrevista en la Cope, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que tras la dimisión de Óscar Puente ha asumido también las competencias del Ministerio de Transportes, ha explicado que esta reapertura se extenderá al carril que se ha visto menos afectado tras este descarrilamiento.

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Tras esta nueva incidencia ferroviaria, que ha afectado a los trenes regionales que conectan Madrid con Ávila, Cuerpo ha indicado que están ahora mismo con obras y actuaciones en la propia vía para reabrir el tráfico de media distancia y el de mercancías.

Ha añadido que se están haciendo inspecciones visuales en cuanto ha habido un poco más de luz y que esta reapertura dependerá de los criterios técnicos y de lo que digan los profesionales que están allí sobre el terreno.

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Asimismo, ha apuntado que desde primera hora están en contacto con el maquinista y con su familia para tener una actualización de su situación, que lo más importante en este caso es que no haya ningún herido de gravedad y que espera que su evolución sea buena y rápida. EFE