Christiansen, seleccionador de Panamá, dice que "hoy era una obligación meter goles"

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Ciudad de Panamá, 15 nov (EFE).- El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, señaló que en el partido de este domingo era una "obligación meter goles" tras vencer 2-0 a Curazao sellando el pase a la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf así como su clasificación directa a la Copa Oro de 2027.

"Hoy he sacado a 'Trucho' (Omar Valencia) porque estaba pensando en una posible situación donde era una obligación en meter goles y busqué gente un poco más ofensiva arriba o en banda", dijo Christiansen a la prensa tras finalizar el partido.

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Con el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá colmado de aficionados, la marea roja centroamericana logró así romper su racha sin victorias después de haber encadenado ocho encuentros sin ganar en el tiempo reglamentario. Con ello, se mete por cuarta vez consecutiva en la fase final de la liga regional.

Panamá acumulaba ocho partidos sin ganar en tiempo reglamentario desde el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en junio. Esta racha incluía tres derrotas mundialistas contra Ghana, Croacia e Inglaterra, seguidas de igualdades frente a India, Nueva Zelanda, Ecuador -triunfo canalero en penaltis que no altera el registro- y Curazao.

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Sin embargo, ese bache no era inédito en la historia reciente de la selección panameña: En 2015, el equipo acumuló 12 juegos seguidos sin triunfos durante ocho meses hasta vencer a Jamaica; posteriormente, entre 2018 y 2019, registró una sequía aún más prolongada al encadenar 14 encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

"Al final, uno no se puede quejar cuando se gana 2 a 0 en casa y dejando la portería en cero", sostuvo este domingo el director técnico de Panamá tras la victoria.

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Tanto el pase a la fase final como la clasificación tienen nombre: José Fajardo. El jugador del ecuatoriano Club Deportivo Universidad Católica anotó el primer gol en el minuto 44 con una asistencia de Michael Murillo, del del turco Beşiktaş JK, para luego anotar el segundo con la ayuda de Cristian 'Fulo' Martínez, del Slovan Bratislava eslovaco. EFE