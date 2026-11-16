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38-18. Joe Burrow lidera a Bengals en la paliza sobre los Steelers de Aaron Rodgers

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Redacción Deportes, 15 nov (EFE).- Joe Burrow lideró este domingo, con cuatro anotaciones, la paliza de los Cincinnati Bengals 38-18 sobre los Pittsburgh Steelers, de Aaron Rodgers, en partido de la semana 10 de la temporada de la NFL.

Con el triunfo los Bengals quedaron en solitario en la cima de la división Norte de la Conferencia Americana con marca de siete ganados y dos perdidos; en la misma división los Steelers son segundos con 6-3.

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Además de los cuatro pases a las diagonales, Burrow pasó para 409 yardas.

En el circo aéreo exhibido por Cincinnati, Ja'Marr Chase brilló con 231 yardas por recepción, acompañado de Chase Brown, con un par de touchdowns, uno de Dohnte Meyers y uno más de Drew Sample. Samaje Perine sumó un viaje a las diagonales con una carrera.

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Con Pittsburgh, Aaron Rodgers tuvo una discreta actuación; acumuló 143 yardas por pase y dos anotaciones; sufrió tres capturas.

Aunque los Bengals dominaron el primer cuarto con una posesión larga que los llevó hasta la yarda seis de los Steelers, la defensiva provocó que se tuvieran que conformar con un gol de campo que conectó Evan McPherson para ponerse en ventaja de 3-0.

Cincinnati abrió de la misma manera el segundo periodo. Una serie que en ocho minutos recorrió 92 yardas en 13 jugadas hasta la anotación de Drew Sample, quien atrapó en las diagonales un pase de Joe Burrow que amplió el marcador 10-0.

Ante la falta de efectividad de la ofensiva de Pittsburgh, Rodgers no completó un envío en ocho intentos. Su defensiva, con demasiado tiempo en el terreno, cedió ante el empuje de Burrow y compañía, que coronaron una serie de cinco jugadas en la que devoraron 80 yardas hasta el touchdown por pase que atrapó Chase Brown, con lo que el local se alejó 17-0.

Sin romper en la zona roja, Steelers se colocó en el marcador, 17-3, vía un gol de campo de 45 yardas que conectó Chris Boswell.

Los dirigidos por el coach Zac Taylor respondieron con la fuerza mostrada en la primera mitad. Serie que recorrió 57 yardas en ocho jugadas que concluyó con el tercer envío a las diagonales de Burrow, ahora para Dohnte Meyers que envió el juego al descanso 24-3.

En el inicio del tercer cuarto la ofensiva de Cincinnati se mantuvo en modo rodillo; ahora recorrió 78 yardas en 11 jugadas que culminaron con la conexión Burrow-Chase Brown, por segunda vez en el juega, para dar tintes de paliza al marcador, 31-3.

Los Steelers tuvieron su mejor serie ofensiva en el inicio del último cuarto; al fin arrastraron a la defensiva local 84 yardas en 10 jugadas hasta el envío de anotación de Rodgers hacia DK Metcalf que los acercó 31-11.

La respuesta de Bengals fue inmediata con un touchdown vía una carrera de Samaje Perine que puso el electrónico 38-11.

Pittsburgh contestó para el 38-18 final con envío a Pat Freiermuth. EFE

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