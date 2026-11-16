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13-21. Los campeones Seahawks vencen a Raiders en primera apertura de Fernando Mendoza

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Redacción Deportes, 15 nov (EFE).- Los campeones Seattle Seahawks derrotaron este domingo por 13-21 a Las Vegas Raiders, que tuvieron la primera apertura de Fernando Mendoza, pasador de origen cubano, en partido de la semana 10 de la temporada de la NFL.

A pesar del tropiezo, Mendoza, ganador del trofeo Heisman y seleccionado en la primera ronda del Draft de este año, tuvo una buena actuación ante la defensiva número uno de la NFL.

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El joven de 23 años pasó para 143 yardas, completó 17 de 29 envíos, y logró una anotación por tierra; no fue interceptado, aunque sufrió seis capturas de la agresiva línea de los Seahawks.

Aunque Mendoza ya había debutado con los plata y negro el pasado 11 de octubre, en sustitución de Kirk Cousins, en el último cuarto del juego ante los New England Patriots, hoy tuvo su primer inicio.

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Con Seattle, Drew Look pasó para 240 yardas y tuvo dos conexiones a las diagonales.

La victoria colocó a los Seahawks con seis ganados y cuatro perdidos en el segundo puesto de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

Los Raiders quedaron con marca de 4-6 en el tercer puesto del Oeste de la Conferencia Americana.

También este domingo los San Francisco 49ers confirmaron su condición de favoritos en la NFC con su triunfo 40-46 sobre los Dallas Cowboys en un emocionante juego.

Brock Purdy brilló en los gambusinos con 389 yardas, tres pases de anotación; fue capturado cinco veces.

Christian McCaffrey también destacó en los 49ers con tres anotaciones; dos por recepción y una por acarreo.

Los Cowboys cayeron a pesar del buen desempeño de Dak Prescott, quien acumuló 343 yardas y cinco envíos a las diagonales; fue interceptado en una ocasión.

San Francisco sigue en la cima del Oeste de la NFC con marca de 8-1; Dallas es segundo del Este con 4-6.

En otro partido Los Angeles Rams apalearon 6-34 a los Arizona Cardinals con una destacada actuación de Matthew Stafford, quien sumó tres pases de anotación.

Además de los tres envíos a las diagonales, Stafford sumó 249 yardas; fue interceptado una vez y capturado dos veces.

También lució en la ofensiva de los Rams, Blake Corum, quien corrió para 100 yardas y tuvo un viaje a las diagonales.

Por los Cardinals, Carson Beck acumuló 108 yardas, dos intercepciones y fue capturado en cinco ocasiones.

Los Rams quedaron con marca de 6-4, empatados con los Seahawks en el Oeste de la NFC, que lideran los 49ers; los Cardinals tienen récord de 3-7 en la misma división.

Más tarde cerrará la actividad de este domingo el duelo entre los Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals. EFE

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