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123-131. Los Lakers piden la hora en Phoenix

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Washington, 15 nov (EFE).- Los Lakers de Los Ángeles firmaron este domingo su octava victoria consecutiva al derrotar por 123-131 a los Phoenix Suns, aunque acabaron sufriendo al ver cómo su ventaja de más de 30 puntos se reducía a solo cinco en los últimos minutos.

Los Lakers dominaron el marcador desde la primera hasta la última posesión, con ventajas que fueron oscilando hasta una máxima de 31 puntos (70-101) a 1:47 de terminar el tercer cuarto.

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Los Suns, con un gran último cuarto de los Suns cuando JJ Redick ya había sentado a sus titulares, consiguieron reducir el marcador hasta poner en apuros a unos Lakers que tenían el partido ganado.

A mitad del último cuarto, cuando los Suns habían recortado a 14 su desventaja, Redick devolvió a Luka Doncic a la pista. Phoenix siguió apretando hasta situarse a solo cinco puntos (121-126) tras una canasta de Collin Gillespie a 1:05 del final.

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Pero los Lakers gestionaron mejor las últimas posesiones hasta apuntarse un triunfo más trabajado de lo necesario.

Luka Doncic lideró una noche más a los angelinos con 43 puntos y 9 asistencias en el primer partido sin Austin Reaves, que arrastra molestias en el talón izquierdo desde mitad semana. A Doncic, le acompañaron Quentin Grimes con 22 puntos, Collin Sexton con 16 y Walker Kessler con 14 puntos y 12 rebotes.

Doncic ha alcanzado los 40 puntos en siete de los doce partidos que ha disputado esta temporada y promedia 39 por encuentro.

Los que más produjeron para los Suns fueron los suplentes Collin Gillespie y Luke Kennard, con 26 y 18 puntos, respectivamente. Devin Booker, por su parte, se quedó en 17 puntos tras firmar un 4 de 14 en tiros de campo.

Los Lakers comparten el liderato de la Conferencia Oeste con los San Antonio Spurs, ambos con un balance de 12-2. Los Spurs encadenan doce victorias, la mejor racha de la NBA, mientras que los Lakers suman ocho triunfos consecutivos, la segunda más larga de la liga. EFE

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