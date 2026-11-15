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Pumas golea al Tigres y se clasifica a la semifinal del Apertura

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Monterrey (México), 14 nov (EFE).- Las Pumas UNAM, con los protagonismos de la portuguesa Sthepanie Ribeiro y la costarricense Priscila Chinchilla, golearon este sábado por 0-5 a Tigres y avanzaron a la semifinal del Apertura del fútbol femenino de México.

Con dos goles de Ribeiro y los demás de Chinchilla, de Monserrat Hernández y de Elena Sainz, las Pumas ganaron la serie por 7-3 y le ocasionaron la derrota más dolorosa de su historia al máximo vencedor de la liga, con 11 finales, siete de ella ganadas.

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Después de perder por 2-3 el partido de ida en su estadio, las Pumas estaban obligadas a ganar por dos goles para clasificarse porque en caso de empate en la serie, las 'Amazonas' seguirían adelante por haber jugado mejor la fase regular.

El equipo visitante salió a presionar ante un Tigres desdibujado, que tuvo por lo menos cuatro errores en la salida y estuvo cerca de ser lastimado.

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En el minuto 25, Monserrat Hernández falló con todo a favor en el área, pero en el 25, le puso una asistencia a Ribeiro, quien dio una media vuelta y de zurda anotó el 0-1 que empató la serie.

Tigres estuvo cerca de empatar en el 45+3. Diana Ordóñez quedó frente a la puerta con la pelota a modo, sin embargo, la ghanesa Portua Boakye apareció para despejar y mantener la ventaja de su equipo.

Pumas insistió en su actitud ofensiva, mantuvo el dominio en mitad de la cancha y en el 57 amplió la diferencia con un gol de derecha de Chinchilla, a pase de Ribeiro.

Inspirado, Pumas se lanzó a la yugular del gigante del fútbol femenino con la dupla Chinchilla-Ribeiro como motor. En el 67, la guardameta Cecilia Santiago dejó un balón libre en área y Ribeiro lo metió en la red para el 0-3.

Con los hinchas de Tigres enojados, con ofensas al entrenador español Pedro Martínez Loza; el cuadro de casa recibió el golpe mortal en el 83, con gol de Hernández, de zurda a pase de Ribeiro.

Cuando parecía que Pumas había hecho todo; Sainz hizo un elegante gol al ángulo en el 91 para permitirle a Pumas clasificarse por primera vez en su historia a la semifinal.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final continuarán este sábado, cuando las Chivas de Guadalajara recibirán al Juárez con el que empataron sin goles en el inicio de la serie.

Por haber terminado mejor en la tabla de posiciones, las Chivas se clasificarán con un empate o una victoria.

El Monterrey, de la delantera española Lucía García, recibirá este domingo al Pachuca, al que ganó por 0-1 en el duelo de ida; y el América visitará al Toluca, al que goleó por 3-0 a mitad de semana. EFE

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