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Pubill fue sustituido con molestias en el tobillo y Cubarsí, en la cadera

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(Actualiza la D77227 con el estado físico de Pau Cubarsí y de Marc Pubill)

Madrid, 15 nov (EFE).- El defensa del Atlético de Madrid Marc Pubill fue sustituido en la primera parte del encuentro entre España e Inglaterra debido a molestias en un tobillo, mientras que el central del Barcelona Pau Cubarsí lo hizo al descanso por un dolor en la cadera, informaron fuentes de la selección.

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Cubill salió del campo en el minuto 20 del partido y relevado por Pedro Porro, mientras que Cubarsí dejó su hueco al madridista Dean Huijsen tras el descanso del encuentro de la Liga de Naciones disputado en el estadio Metropolitano de Madrid.

El lateral derecho en el once titular de Luis de la Fuente sufrió un golpe con el inglés Ezri Konsa en un saque de esquina, después intentó continuar sobre el campo, pero finalmente tuvo que pedir la sustitución.

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Pubill y Cubarsí se incorporarán este lunes a sus respectivos equipos, donde se les evaluará el alcance de sus problemas físicos. EFE

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