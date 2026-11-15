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Medinaceli (Soria) celebra el Toro Jubilo en el primer año tras su declaración como BIC

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Soria, 14 nov (EFE).- El municipio soriano de Medinaceli ha celebrado este sábado su tradicional Toro Jubilo, que ha congregado a cientos de personas, en su mayoría jóvenes, en el primer año en que el festejo se desarrolla tras obtener la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial por parte de la Junta de Castilla y León.

El ritual ha comenzado a las 23.30 horas en la Plaza Mayor, dentro de las fiestas de los Cuerpos Santos, con la inmovilización del astado para colocarle la estructura metálica sobre la que se instalan las antorchas o bolas de fuego que posteriormente son prendidas.

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Durante el desarrollo del festejo, los mozos han corrido delante del toro mientras las llamas permanecían encendidas, hasta que el fuego se ha extinguido pasada la medianoche, momento en el que el astado ha sido devuelto a los toriles quedando indultado.

De raíz pagana, el Toro Jubilo cuenta con su primera referencia documental en 1559, aunque algunas hipótesis sitúan sus orígenes en la Edad de Bronce. La celebración se vincula simbólicamente con la fuerza y la purificación, mientras que su denominación procede de los conceptos de sacrificio jubilar y jubileo.

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Para los vecinos de Medinaceli, el festejo constituye una seña de identidad y una manifestación de su patrimonio histórico y cultural, cuya continuidad se apoya en la transmisión de la tradición entre generaciones.

Por eso, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Junta de Castilla y León ha supuesto un reconocimiento institucional para esta celebración, aunque no ha puesto fin a la controversia sobre su continuidad ya que PACMA ha anunciado que mantendrá su oposición y las acciones encaminadas a lograr la abolición definitiva del festejo.

En este contexto, unas horas antes del festejo, cerca de 50 personas, convocadas por PACMA, se han desplazado hasta Medinaceli para reclamar la abolición definitiva de una celebración que consideran contraria al bienestar animal.

La movilización se ha desarrollado bajo un amplio despliegue policial, con efectivos de la Guardia Civil encargados de mantener separados a los manifestantes y a los vecinos de la localidad y se ha resuelto sin incidentes.EFE

aal/plv

(foto) (vídeo)

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