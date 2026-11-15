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Irene Montero: PP y Vox quieren tener esclavos "negros, latinos y andaluces trabajadores"

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Sevilla, 15 nov (EFE).- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha acusado a PP y Vox de querer "seguir teniendo esclavos, negros, latinos y andaluces trabajadores" que les hagan "sus negocios" y les generen riqueza, ya que considera que esa es realmente "su prioridad nacional".

En un acto en Sevilla junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Montero ha denunciado que Andalucía no puede ser "entregada al negocio del turismo", ha criticado los trabajos "precarios, mal pagados y temporales", los alquileres "impagables" o el "millón" de personas en listas de espera en la sanidad.

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Ha hablado de mujeres que viven en asentamientos "en condiciones de esclavitud" para trabajar en la agricultura en Huelva o Almería, lo que considera que ejemplifica "el racismo de Vox y PP".

En materia de violencia machista, ha denunciado que el líder de Vox, Santiago Abascal, "ha dicho otra vez que no existe, que es fanatismo religioso", y ha cuestionado "qué son los agresores machistas que Vox lleva en sus listas".

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Ha criticado que las mismas congregaciones religiosas que gestionaban los centros del Patronato de Protección a la Mujer siguen recibiendo subvenciones públicas para gestionar centros de atención social, algo que ella prohibirá si es presidenta, para que no se siga "maltratando a las mujeres gitanas, negras, a las mujeres pobres".

Montero ha denunciado de nuevo el gasto en Defensa y ha asegurado que si su partido gobierna los 36.000 millones para armas se destinarían a trenes, educación y sanidad pública, o a una red de media distancia, entre otras medidas.

Ha rechazado que en estas elecciones solo haya dos opciones, la de la derecha "que lo destruye todo" o la otra "que es más de lo mismo, que es mal", y ha apostado por construir un proyecto "plurinacional, una izquierda estatal".

"No basta con las izquierdas soberanistas, o tenemos una izquierda estatal fuerte o los cambios no se van a poder llevar a cabo", ha añadido Montero.

Ha pedido a los sevillanos que la cabeza de lista al Congreso de su partido por la provincia, Mar Cambrollé, sea la primera diputada trans en el Congreso: "Imaginad la cara de Abascal o Feijóo cuando vieran a esta mujer pasar cada día por delante de sus escaños".

Por su parte, Ione Belarra ha asegurado que una alianza republicana plurinacional será la que mejor defienda los intereses de Andalucía y ha advertido de que ya se sabe lo que ocurre "cuando no hay fuerza en la izquierda para condicionar al PSOE", en referencia al Frente Amplio.

Ha denunciado que la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad son "como una balanza inclinada hacia la derecha" y ha puesto como ejemplo que haya tres personas en prisión provisional "por haber participado en la huelga" del 11N mientras los detenidos de Núcleo Nacional, con armas y munición, están en libertad provisional. EFE

(Foto)

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