Irene Ciércoles fija un nuevo récord de España de los 50 espalda

Madrid, 15 nov (EFE).- La jovencísima Irene Ciércoles volvió a demostrar que no tiene límites y estableció un nuevo récord de España de los 50 espalda en pisicina corta tras nadar este sábado en un tiempo de 26.42 segundos en las preliminares de los Campeonatos de España que se disputan en Madrid.
Ciércoles, de sólo 16 años, rebajó en 38 centésimas la anterior plusmarca nacional que poseía Merche Peris con un crono de 26.80 desde 2010.
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Un 'mordisco' que no bastó, sin embargo, a la aragonesa para lograr la exigente mínima -26.27- requerida por la Federación Española para acudir a los Mundiales de Pekín en los que Irene Ciércoles ya tenía plaza asegurada. EFE
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