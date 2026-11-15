Gerard Encuentra: "Tenemos que hacer algo, porque esto no está funcionando"

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Lleida, 15 nov (EFE).- El entrenador del iLerna Lleida, Gerard Encuentra, ha afirmado, después de encadenar su séptima derrota consecutiva en la Liga Endesa este domingo ante el Kids&Us Manresa (92-98), que deben realizar algún cambio que revierta la mala dinámica, ya que lo que están realizando este primer tramo de temporada "no está funcionando".

Para ello, el técnico ilerdense ve necesaria una "reflexión profunda" para "buscar la manera de que haya un cambio que genere algo".

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"Debemos tener más proactividad, más intención de recuperar el balón y que el otro se sienta incómodo. Cuando cometemos un error, nos paramos y volvemos a encadenar varios fallos. Nos falta ambición y garra", ha añadido.

Sobre el partido, Encuentra ha sintetizado que "ha sido un quiero y no puedo": "Vamos a arreones, porque no somos nada constantes. Así es muy difícil ganar". A pesar de que su equipo remontado el marcador en el tercer período, ha lamentado el resultado final. "Hoy hemos competido, pero yo quiero ganar. Me da igual competir".

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Asimismo, el entrenador se ve "capaz" para dar la vuelta a la mala dinámica y sacar al iLerna Lleida de los puestos de descenso a Primera FEB. "Trabajo muy duramente para revertir esta situación", ha concluido EFE

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