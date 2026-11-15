Fallece Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana

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Madrid, 15 nov (EFE).- Antonio Sabugueiro, ideólogo y fundador de la San Silvestre Vallecana, que actualmente reúne a más de 40.000 corredores para despedir el año por las calles de Madrid, falleció este domingo a los 94 años.

Sabugueiro, nacido el 26 de junio de 1932 en Ourense (Galicia), estuvo muy ligado siempre a Vallecas desde su llegada a Madrid. Fue directivo del equipo de fútbol del Rayo aunque su gran pasión siempre fue el atletismo.

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La carrera nació de una idea de Sabugueiro junto a sus amigos Carlos Roa y Manolo Fernández en la cafetería Bellaluz, situada en el número 6 de la calle Monte Igueldo. Querían hacer una carrera diferente a las habituales de barro que se disputaban por la Casa de Campo y otros parques de Madrid.

La primera edición, en 1964, con sólo 57 corredores, todos hombres, de 2,7 kilómetros y con el nombre de Gran Premio Vallecas, contó con la victoria de Jesús Hurtado. Quería ser una réplica a la famosa carrera de Sao Paulo, en Brasil. Se celebró el 27 de diciembre.

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A partir del segundo año ya se la empezó a denominar San Silvestre Vallecana por un artículo del periodista de Marca José Luis Gilabert y pasó a celebrarse el 31 de diciembre. Poco a poco, con los años, fue ganando cada vez mayor participación, abriéndose a los corredores populares en 1977 por idea del locutor Pepe Domingo Castaño y a la categoría femenina, que se instauró en 1981. La primera vencedora fue la noruega Grete Waitz.

La carrera, en la actualidad, supera los 40.000 participantes, tiene su inicio en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu y acaba en las calles de Vallecas en la modalidad popular y dentro del estadio del Rayo en la internacional tras recorrer 10 kilómetros.

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Algunos de los grandes nombres del atletismo español como José Luis González, Martín Fiz, Fermín Cacho, Patricia Arribas, Ramiro Matamoros, Isaac Viciosa, Chema Martínez, Jesús España, Nuria Fernández, Recuerdo Arroyo, Reyes Estevez, Jesús Ramos, Yago Rojo, Laura Priego o Laura Luengo han participado en algunas ediciones. También leyendas del atletismo internacional como el keniano Eliud Kipchoge, el ugandés Jacob Kiplimo o la británica Paula Radcliffe.

Sabugueiro fue reconocido en los últimos años por su contribución al deporte con la Copa Stadium 2023 de los Premios Nacionales del Deporte, como reconocimiento a su trayectoria, en la que consiguió también la medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo, además del trofeo al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Atletismo o el emblema al Mérito Deportivo del Instituto Municipal de Deportes. EFE

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