Espana agencias

Fallece Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana

Guardar

Madrid, 15 nov (EFE).- Antonio Sabugueiro, ideólogo y fundador de la San Silvestre Vallecana, que actualmente reúne a más de 40.000 corredores para despedir el año por las calles de Madrid, falleció este domingo a los 94 años.

Sabugueiro, nacido el 26 de junio de 1932 en Ourense (Galicia), estuvo muy ligado siempre a Vallecas desde su llegada a Madrid. Fue directivo del equipo de fútbol del Rayo aunque su gran pasión siempre fue el atletismo.

PUBLICIDAD

La carrera nació de una idea de Sabugueiro junto a sus amigos Carlos Roa y Manolo Fernández en la cafetería Bellaluz, situada en el número 6 de la calle Monte Igueldo. Querían hacer una carrera diferente a las habituales de barro que se disputaban por la Casa de Campo y otros parques de Madrid.

La primera edición, en 1964, con sólo 57 corredores, todos hombres, de 2,7 kilómetros y con el nombre de Gran Premio Vallecas, contó con la victoria de Jesús Hurtado. Quería ser una réplica a la famosa carrera de Sao Paulo, en Brasil. Se celebró el 27 de diciembre.

PUBLICIDAD

A partir del segundo año ya se la empezó a denominar San Silvestre Vallecana por un artículo del periodista de Marca José Luis Gilabert y pasó a celebrarse el 31 de diciembre. Poco a poco, con los años, fue ganando cada vez mayor participación, abriéndose a los corredores populares en 1977 por idea del locutor Pepe Domingo Castaño y a la categoría femenina, que se instauró en 1981. La primera vencedora fue la noruega Grete Waitz.

La carrera, en la actualidad, supera los 40.000 participantes, tiene su inicio en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu y acaba en las calles de Vallecas en la modalidad popular y dentro del estadio del Rayo en la internacional tras recorrer 10 kilómetros.

Algunos de los grandes nombres del atletismo español como José Luis González, Martín Fiz, Fermín Cacho, Patricia Arribas, Ramiro Matamoros, Isaac Viciosa, Chema Martínez, Jesús España, Nuria Fernández, Recuerdo Arroyo, Reyes Estevez, Jesús Ramos, Yago Rojo, Laura Priego o Laura Luengo han participado en algunas ediciones. También leyendas del atletismo internacional como el keniano Eliud Kipchoge, el ugandés Jacob Kiplimo o la británica Paula Radcliffe.

Sabugueiro fue reconocido en los últimos años por su contribución al deporte con la Copa Stadium 2023 de los Premios Nacionales del Deporte, como reconocimiento a su trayectoria, en la que consiguió también la medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo, además del trofeo al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Atletismo o el emblema al Mérito Deportivo del Instituto Municipal de Deportes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Un matrimonio de Cantabria que vive en Dubái busca ratificar en España su adopción de dos menores de Sierra Leona: los tribunales replican que ser español no es suficiente

La Audiencia Provincial señala que los juzgados no son competentes para tramitar la petición porque la pareja ya no tiene un vínculo real con el país

Un matrimonio de Cantabria que vive en Dubái busca ratificar en España su adopción de dos menores de Sierra Leona: los tribunales replican que ser español no es suficiente

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 noviembre

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 noviembre

Descarrila un tren de mercancías en Madrid y resulta herido leve el maquinista

El incidente ha provocado retrasos en la línea que une la capital con Ávila. Únicamente ha afectado a la máquina del convoy, que transportaba bobinas eléctricas

Descarrila un tren de mercancías en Madrid y resulta herido leve el maquinista

¿Cuánto dinero puede ganar Jordi Wild por sus entrevistas de ‘The Wild Project’?: se podría embolsar cerca de 30.000 euros por su especial elecciones

El youtuber y creador del pódcast ‘The Wild Project’, ganador de un Premio Ondas Globales del Pódcast, ha entrevistado a tres de los cuatro candidatos que optan a la presidencia en el 29-N

¿Cuánto dinero puede ganar Jordi Wild por sus entrevistas de ‘The Wild Project’?: se podría embolsar cerca de 30.000 euros por su especial elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

ECONOMÍA

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

DEPORTES

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”