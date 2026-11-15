El uruguayo Diego Rossi le da triunfo al Monterrey, que se mete en zona de clasificación

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Querétaro (México), 14 nov (EFE).- El uruguayo Diego Rossi anotó este sábado su sexto gol en el Apertura mexicano para darle al Monterrey una victoria por 0-1 sobre Querétaro, que metió a los regios en la zona de clasificación.

Rossi resolvió un partido pendiente de la séptima jornada del campeonato, con un primer tiempo soso, en el que los Rayados tuvieron la posesión de la pelota, pero Querétaro creó más peligro.

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En el minuto 48, el argentino Luca Orellano apareció por la banda derecha y le puso un servicio a Rossi, quien tocó a puerta para darle la victoria a los regios.

Querétaro sufrió en el minuto 51 la expulsión de su guardameta Guillermo Allison y en el 80 la del delantero Eduardo Pérez.

Con la victoria, los Rayados llegaron a 24 puntos para saltar al séptimo lugar, en tanto los Gallos se mantuvieron en el duodécimo escaño, ya eliminados.

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El duelo en Querétaro fue el único del fin de semana en el Apertura, que tuvo una parada por la fecha FIFA.

A falta de un partido, los ocho primeros son Cruz Azul, América, Guadalajara, Toluca, Atlas, Santos Laguna, Monterrey y León.

El próximo fin de semana, en la última fecha del campeonato, Puebla recibirá al San Luis, Juárez al Atlas, Tijuana al Atlante, Pachuca a Toluca, Santos Laguna al León, Pumas UNAM a Monterrey, Tigres UANL al América, Guadalajara al Cruz Azul y Querétaro al Necaxa. EFE

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