El Sindicato de Inquilinas reivindica la vivienda en un concierto con el puño el alto

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Andrea Gallego Rodríguez

Madrid, 15 nov (EFE).- El Sindicato de Inquilinas, ha reunido este domingo en un concierto por la vivienda a cantantes, grupos musicales y figuras públicas, como Amaral, Metrika o Samantha Hudson, en el que han reivindicado tanto unos alquileres dignos como su derecho a la huelga del pasado miércoles frente a la "represión policial".

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Con un aforo completo compuesto por 8.000 personas, según datos del Sindicato de Inquilinas, la velada en el Palacio Vistalegre (Madrid) ha transcurrido entre música, gritos reivindicativos y discursos.

Las actuaciones musicales han consistido en una canción por grupo o cantante, que se han ido intercalando con las intervenciones de los humoristas y presentadores, que han formado en un total de 24 participaciones en el trascurso de casi cuatro horas.

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Aunque el discurso del Sindicato de Inquilinas estaba previsto para el inicio del evento, el grupo madrileño Toldos Verdes ha sido el encargado de dar comienzo al acto con una actuación que ha terminado con gritos de "Madrid será la tumba del rentismo".

"Tenemos que transformar esta fuerza (...) en una fuerza de verdad capaz de cambiar este país", ha señalado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, cuando ha llegado su turno.

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Racu ha admitido que son "unas semanas muy importantes para el futuro de este país", pero que no van a dar un paso atrás.

A estas palabras, se ha unido también la portavoz de la misma asociación, Alicia del Río: "No nos vamos a quedar en el margen porque sabemos que si llega la extrema derecha comenzaremos a perder derechos que hemos conquistado a nosotras mismas con nuestra desobediencia, con nuestro poder".

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El humorista Marc Biarnes, ha señalado que se han reunido para pedir "una cosa tan básica como es vivir en una casa y tener un alquiler bajo, no digno, bajo" en un discurso donde ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aunque no ha sido el único.

Los también humoristas Facu Díaz y Miguel Maldonado han sido recibidos con gritos de emoción y, en su intervención, han hecho una búsqueda de ciertos perfiles con tono de broma: "Necesitamos buscar a alguien que se quitó Netflix y se compró dos casas con ese dinero".

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La artista Samantha Hudson ha sido especialmente crítica con la "brutalidad" policial con la que, ha asegurado, se trató de reprimir una "movilización pacífica" del pasado miércoles, como parte de la huelga general, en la que denunció haber sido rociada con gas pimienta por un agente.

"La clase trabajadora sale un día a la calle y ¿cómo responde la policía? Con brutalidad", ha agregado Hudson en su discurso, que ha finalizado con el puño en alto y un grito de guerra: "No pasarán".

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Varios son los artistas y figuras públicas, entre los que se encuentran Inés Hernand y Nerea Pérez de la Heras, han llamado a la unidad y a que la gente acuda a las urnas, pero también han recordado que "gobierne quien gobierne", les esperan en las calles.

Una de las actuaciones más destacadas ha sido la del dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre al cantar 'Revolución', un tema que el público coreó votando en sus asientos.

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"No dejaban de llegarnos mensajes de que el mundo era más individualista y nos habéis devuelto la esperanza", ha asegurado la vocalista antes de su actuación, uniéndose también a los gritos de los asistentes con los brazos en alto de "aquí están los antifascistas".

El repertorio musical ha pasado por 'Bomb4' de Las Petunias o 'Terror en la disco' de Metrika, que ha añadido: "Los fondos buitres son unas perras, pero nosotras lo somos más".

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También han tenido lugar actuaciones, como la de Rozalen, que ha cantado 'En los márgenes' y ha añadido que piensa mucho en los que vendrán, haciendo un guiño a su embarazo: "Les vamos a dejar un mundo mejor".

Rodrigo Cuevas ha entonado una de las canciones que más se ha sentido en el Vistalegre, 'Allá Arribita', mientras que Zahara -que tocó 'Berlín'- llamó a votar el 29 de noviembre y el grupo La MODA - que cantó 'Los Lobos'- reivindicó el derecho a la vivienda tanto en las ciudades como en el mundo rural.

Artistas como los raperos Ill Pekeño y Ergo Pro han pedido un aplauso al espíritu de Maricarmen que, han asegurado, les estaba escuchando.

También se ha reproducido un vídeo en el que se muestra su desahucio, que incentivó la acampada en la plaza del Sol de Madrid, con intervenciones de personas que la acompañaron en aquel momento.

Las palabras de la propia Maricarmen, que falleció días después, han resonado en el auditorio: "Tenemos que luchar, todos en grupo, hasta que el cuerpo aguante".

El actor Alberto San Juan, acompañado de una guitarra y de las llaves que los asistentes agitaban en sus manos, ha realizado un emotivo discurso poético.

"Hoy en Vista Alegre hay miles de manos que siguen luchando. Manos que dicen nos quedamos", ha reflexionado. "Hemos pasado de defender cada casa a organizarnos como un solo cuerpo". EFE

(foto) (vídeo)