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El recorrido histórico del Senado: entre las críticas a su papel, el impulso autonómico y el 155 en Cataluña

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Las alianzas electorales acordadas por los bloques políticos para conseguir el control del Senado han devuelto al primer plano el peso histórico de la Cámara Alta, una institución que ha transitado por la democracia entre las críticas recurrentes a su papel "secundario" y su intervención decisiva en algunos momentos clave, desde el impulso autonómico hasta la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

En los últimos días, el bloque de la derecha (PP y Vox) y el de la izquierda (PSOE, Frente Amplio y otras formaciones) han alcanzado diferentes acuerdos para concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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Y es que estos movimientos responden a la relevancia del Senado en el bloqueo o impulso de leyes, los nombramientos en órganos constitucionales y el control territorial. Un peso político que contrasta con la percepción de Cámara de segunda lectura que ha acompañado al Senado desde la Transición.

Durante este tiempo, algunos dirigentes políticos han cargado directamente contra las funciones del Senado, reclamando en varias ocasiones una reforma integral para darle un verdadero sentido territorial.

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Es más, algunas voces como el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla abogó por la eliminación de este órgano, mientras que el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera pidió su supresión alegando que era un "cementerio de elefantes".

Pero no solo los políticos han cargado contra este órgano, ya que la ciudadanía ha expresado a través de artículos de opinión y otros altavoces sus críticas hacia la utilidad del Senado.

UNA IMPORTANCIA PARA RENOVAR ÓRGANOS

En cualquier caso, la actividad de los senadores no se limita exclusivamente a la legislación. Numerosos órganos e instituciones del Estado se renuevan con sus votos; es el caso del Tribunal Constitucional (TC), donde la Cámara Alta elige a 4 de sus 12 magistrados; el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde designa a 10 de sus 20 vocales; o el Tribunal de Cuentas, donde nombra a la mitad de sus miembros (6 de 12).

Asimismo, el Senado interviene directamente en la elección de los consejeros que integran la corporación de Radio Televisión Española (RTVE). Para todas estas designaciones, la labor de los senadores exige alcanzar mayorías reforzadas, lo que convierte a la Cámara en un espacio clave para el consenso institucional.

No obstante, a lo largo de los años han sido numerosas las ocasiones en las que el Senado ha quedado opacado por el Congreso de los Diputados, dado que muchas de las iniciativas no han sido refrendadas en la Cámara Alta.

Esta cuestión marcó un hecho sin precedentes el 10 de abril de 2024, cuando en plena tramitación de la Ley de Amnistía, el Senado planteó un conflicto formal de atribuciones. Tras este primer conflicto, el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para elevar la cifra hasta más de diez choques institucionales con el Congreso y el Gobierno por diferentes cuestiones.

APROBACIÓN DEL 155

Fue en el año 2017 cuando por primera vez se aprobó el artículo 155 de la Constitución Española. Con esta herramienta recogida en la Carta Magna el Ejecutivo central "intervino" las competencias de la Generalitat de Cataluña, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy enviase un requerimiento al Govern presidido en aquel entonces por Carles Puigdemont.

En octubre de 2017, las relaciones entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña no pasaban por su mejor momento. Así, en pleno "auge independentista" el Parlament de Cataluña aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), un hecho sin precedentes en la historia democrática de España. Esto llevaría al Gobierno de Rajoy a solicitar un requerimiento al Senado para la aprobación del artículo 155 de la Carta Magna.

El 155 de la Constitución Española establece la capacidad que tiene el Ejecutivo central para intervenir en una comunidad cuando el Gobierno de dicho territorio vulnere la legislación. Además, antes de ser aprobado, el jefe del Ejecutivo tiene la obligación de enviarle un requerimiento al presidente autonómico con el objetivo de reconducir la situación mediante el diálogo. Y es ahí, cuando el presidente no obtiene respuesta cuando interviene el Senado.

Cabe destacar que, en aquel entonces, el Partido Popular contaba con una holgada mayoría en la Cámara Alta; sin embargo, la relevancia del asunto y la necesidad de contar con un "amplio respaldo democrático" movió al Gobierno a buscar los apoyos del principal grupo de la oposición (PSOE), así como de otras fuerzas.

Otro de los aspectos donde el Senado fue "pionero" es la regulación del uso de las lenguas cooficiales. Así, desde 2005 en la Comunidad General de las Comunidades Autónomas está permitida la utilización de dichas lenguas.

UNA HISTORIA CON TRECE PRESIDENTES

El primer dirigente en acceder a la Presidencia del Senado desde la muerte del dictador Francisco Franco fue el sevillano Antonio Fontán y posteriormente decenas de políticos han ostentado el cargo.

Fue en el año 1999 cuando se produjo un punto de inflexión, ya que la dirigente 'popular' Esperanza Aguirre pasó a a la historia al convertirse en la primera mujer en presidir una de las dos Cámaras legislativas de las Cortes Generales. De este modo, el 9 de febrero de 1999 asumió la Presidencia tras ser investida con el respaldo de 150 senadores.

No obstante, Esperanza Aguirre ha reconocido en una entrevista con Europa Press que ella "resta importancia al género" y que fue elegida presidenta de la institución porque en las elecciones de 1996 fue la senadora con más votos.

En este contexto, la también expresidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado el consenso" que había entre todas las formaciones durante su etapa al frente del Senado.

MANUEL CRUZ, PRESIDENTE DE UNA LEGISLATURA FALLIDA

Por su parte, el dirigente del PSC Manuel Cruz fue investido presidente del Senado en la legislatura fallida del año 2019, cuando tras la victoria del PSOE tanto en el Congreso como en el Senado, el socialista se hizo con 140 votos y por tanto con la Presidencia.

Manuel Cruz también ha hablado con Europa Press sobre su etapa como presidente y ha admitido que tiene una "espinita" por lo escasa que fue su etapa al frente de la Cámara Alta, reconociendo que hubiera extendido su mandato durante una legislatura más larga.

A pesar de ser una legislatura en la que no se formó Gobierno, la Presidencia de Manuel Cruz marcó un importante hito y es que rompía con más de dos décadas de control de la Cámara por parte del PP.

De cara a próximas legislaturas, Manuel Cruz ha apostado por la separación de la convocatoria electoral, de tal forma que la elección de los representantes de ambas cámaras sean elegidos en fechas diferentes, con el objetivo de defender la importancia del Senado.

Sobre el debate de deslocalizar la sede del Senado, como ha defendido históricamente el PSC, Manuel Cruz también lo reivindica: "Yo creo que tendría todo el sentido del mundo plantearse esto, no como una iniciativa aislada, es decir, no plantear solamente que el Senado estuviera en Cataluña o en otro lugar, sino que diferentes organismos del Estado estuvieran en las zonas correspondientes".

Por otra parte, en 1994 se constituyó en el Senado la Comisión General de las Comunidades Autónomas, un hito de relevancia para el ámbito autonómico, ya que otorga a la Cámara la capacidad de contar con un foro de representación territorial, donde pueden intervenir los presidentes autonómicos y el Gobierno central.

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EuropaPress

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