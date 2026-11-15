El DC United nombra al colombiano Óscar Pareja como nuevo entrenador

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Washington, 14 nov (EFE).- El DC United, equipo de la MLS, anunció este sábado en un comunicado la contratación del colombiano Óscar Pareja como nuevo entrenador para la próxima temporada.

El anuncio se produjo pocas horas después de que el club hiciera oficial la destitución del suizo René Weiler, que ha estado al frente del equipo capitalino esta temporada.

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El DC United ha cerrado 2026 con su séptima temporada consecutiva sin clasificarse para los 'playoffs', la peor racha de su historia.

Pareja, nacido en Medellín hace 58 años, estaba sin equipo desde que dejó el banquillo del Orlando City, también de la MLS, tras la tercera jornada del actual campeonato.

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Exjugador de Independiente Medellín, Deportivo Cali, New England Revolution y Dallas, Pareja lleva más de diez años como entrenador en la MLS en los banquillos de Colorado Rapids, Dallas y Orlando City. También entrenó al Tijuana de la Liga MX.

En 2016, conquistó la Supporters' Shield y la US Open Cup con el Dallas, mientras que en 2022 volvió a ganar la US Open Cup con el Orlando City.

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"Óscar es un líder contrastado en la MLS, con una trayectoria consolidada en la construcción de equipos competitivos, el desarrollo de talento y la consecución de éxitos al más alto nivel", aseguró el director deportivo del DC United, Erkut Sogut.

"Su experiencia y conocimiento de la liga lo convierten en la persona adecuada para liderar el futuro de nuestro club", añadió. EFE