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Diseñan flores impresas en 3D para monitorizar a los polinizadores en el campo

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Huelva, 15 nov (EFE).- Un equipo de investigación internacional liderado por el grupo de Ecología y Evolución de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), con la participación de la Universidad de Jaén, ha diseñado y validado la instalación de flores artificiales impresas en 3D como herramienta para monitorizar las poblaciones de polinizadores.

Los expertos han comprobado que estos modelos atraen insectos en condiciones reales de campo y sirven como referencia para comparar la actividad de abejas, moscas, mariposas, escarabajos y otros visitantes florales en distintos lugares y momentos del día, ha informado en un comunicado la Consejería de Universidad e Industria de la Junta de Andalucía, que respalda la investigación.

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La aplicación más directa del trabajo consistiría en el avance hacia sistemas de monitorización automática que sean no invasivos, baratos y que puedan escalarse fácilmente. “En lugar de depender de observaciones presenciales o de capturas, podrían instalarse flores impresas en 3D con cámaras y sensores que registren las visitas de los insectos. Además, podrían complementarse con algoritmos que ayuden a la identificación de las especies”, ha explicado el investigador de la EBD-CSIC Carlos Martínez Núñez.

El equipo, en el que también participan la Universidad de Jaén, la Universidad Internacional de La Rioja y otros centros de Suiza, Singapur, Alemania, Japón y China, explica que el estudio responde a un reto creciente en conservación: conocer cómo evolucionan las poblaciones de polinizadores sin recurrir necesariamente a métodos invasivos o difíciles de repetir a gran escala.

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Aunque los sistemas de fotomonitorización combinados con inteligencia artificial facilitan la observación e identificación continua de insectos en zonas de difícil acceso, presentan limitaciones debido a los cambios estacionales de las flores naturales, las falsas activaciones provocadas por el viento y la dificultad para captar al animal en una posición adecuada.

Frente a esto, el uso de flores impresas en 3D surge como una solución eficaz, ya que su diseño uniforme y estratégico reduce la variabilidad entre estudios y optimiza el ángulo de captura para identificar mejor a los insectos.

Para comprobar su utilidad, el equipo colocó 64 maquetas de flores impresas en 3D sobre plantas reales de malva en 16 puntos de campo de Moraleda de Zafayona (Granada) un paisaje mediterráneo formado por olivares tradicionales y matorral.

Prepararon varios modelos: unos reproducían solo la forma de la flor, otros añadían color, otros incorporaban patrones ultravioleta y otros incluían una pequeña recompensa azucarada: “Todos funcionaron de manera similar, por lo que no parece necesario diseñar flores con muchos estímulos para atraer a un número importante de polinizadores”, ha añadido Martínez.

El equipo programó observaciones durante 16 días en los que se registraron 45 especies de visitantes florales, de las que 23 llegaron a posarse también en los modelos artificiales: “Lo más relevante para su aplicación es que la riqueza de especies y la frecuencia de visitas en flores reales y artificiales estuvieron muy correlacionadas. Es decir, cuando en un lugar había más diversidad o más actividad en las flores naturales, las flores impresas también registraban más visitantes”, ha indicado.

El estudio también observó que no todos los polinizadores responden igual a las flores impresas: las abejas de menor tamaño fueron más propensas a visitarlas que las especies más grandes, lo que podría deberse, según los investigadores, a diferencias en la forma en que cada especie explora el entorno, detecta recursos o distingue entre flores reales y artificiales.

El siguiente paso de los investigadores será comprobar si las flores artificiales pueden ofrecer una señal suficientemente fiable sobre la abundancia y diversidad de polinizadores en distintas regiones y ambientes, con otras especies de plantas y durante periodos más largos; así como integrar estos modelos 3D en sistemas automáticos de fotomonitorización, que combinen flores impresas, cámaras e inteligencia artificial. Este desarrollo permitiría evaluar si la metodología es viable para programas de seguimiento más amplios. EFE

lra/bfv/jdm

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