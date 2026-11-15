Espana agencias

CCOO anuncia huelga en el transporte de mercancías por carretera el 23 y 24 de diciembre

Guardar

Madrid, 14 nov (EFE).- CCOO ha anunciado la convocatoria de una huelga en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre, en plena Navidad, en protesta por el retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirán a los trabajadores del sector jubilarse anticipadamente sin penalización.

Las patronales del transporte por carretera, la mayoritaria Confederación de Española de Transporte de Mercancías (CETM) y Fenadismer, han confirmado a EFE que han recibido la preceptiva notificación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) previa a esa convocatoria para los próximos días 23 y 24 de diciembre.

PUBLICIDAD

Preguntado por EFE, el sindicato CCOO no confirma la convocatoria y se remite a la rueda de prensa que celebrarán el lunes, en la que anunciarán el calendario de movilizaciones.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Un matrimonio de Cantabria que vive en Dubái busca ratificar en España su adopción de dos menores de Sierra Leona: los tribunales replican que ser español no es suficiente

La Audiencia Provincial señala que los juzgados no son competentes para tramitar la petición porque la pareja ya no tiene un vínculo real con el país

Un matrimonio de Cantabria que vive en Dubái busca ratificar en España su adopción de dos menores de Sierra Leona: los tribunales replican que ser español no es suficiente

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 noviembre

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 noviembre

Descarrila un tren de mercancías en Madrid y resulta herido leve el maquinista

El incidente ha provocado retrasos en la línea que une la capital con Ávila. Únicamente ha afectado a la máquina del convoy, que transportaba bobinas eléctricas

Descarrila un tren de mercancías en Madrid y resulta herido leve el maquinista

¿Cuánto dinero puede ganar Jordi Wild por sus entrevistas de ‘The Wild Project’?: se podría embolsar cerca de 30.000 euros por su especial elecciones

El youtuber y creador del pódcast ‘The Wild Project’, ganador de un Premio Ondas Globales del Pódcast, ha entrevistado a tres de los cuatro candidatos que optan a la presidencia en el 29-N

¿Cuánto dinero puede ganar Jordi Wild por sus entrevistas de ‘The Wild Project’?: se podría embolsar cerca de 30.000 euros por su especial elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

ECONOMÍA

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

DEPORTES

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”