CCOO anuncia huelga en el transporte de mercancías por carretera el 23 y 24 de diciembre

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Madrid, 14 nov (EFE).- CCOO ha anunciado la convocatoria de una huelga en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre, en plena Navidad, en protesta por el retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirán a los trabajadores del sector jubilarse anticipadamente sin penalización.

Las patronales del transporte por carretera, la mayoritaria Confederación de Española de Transporte de Mercancías (CETM) y Fenadismer, han confirmado a EFE que han recibido la preceptiva notificación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) previa a esa convocatoria para los próximos días 23 y 24 de diciembre.

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Preguntado por EFE, el sindicato CCOO no confirma la convocatoria y se remite a la rueda de prensa que celebrarán el lunes, en la que anunciarán el calendario de movilizaciones.EFE