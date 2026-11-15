Espana agencias

Ada Colau: "Sánchez nos ha fallado en vivienda, ha suspendido"

Guardar

Madrid, 15 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha señalado que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ha fallado -a los españoles- en vivienda, ha suspendido", puesto que "se comprometió a regular los alquileres y tardó cinco años en hacerlo y dejó fuera el alquiler de temporada".

"El PSOE ha demostrado demasiada cercanía con el poder inmobiliario. Seremos garantía de que se avance en vivienda y se frente la especulación", ha manifestado Colau en una entrevista publicada este domingo en el diario La Vanguardia, en la que ha añadido que se tiene que "ampliar el parque público, proteger a los inquilinos y ayudar a los pequeños propietarios, pero también actuar contra quienes acaparan pisos para especular".

PUBLICIDAD

Además, Colau ha aclarado que "la cuarta vivienda" es el límite para considerarse un pequeño propietario. "Quien tenga más de tres y las alquile a precio asequible no pagaría más impuestos", ha expresado al tiempo que ha remarcado que "si supera el índice estatal de referencia tendría que pagar un impuesto del 10 %".

Por último, sobre su propuesta "Tax the rich" ("Gravar a los ricos") ha reconocido que fue "una expresión excesivamente vehemente", pronunciada en el fragor de un discurso. También ha subrayado que lo que defiende su formación es la "justicia fiscal": "Que contribuya más una minoría, formada por 33 milmillonarios y unos 230.000 con un patrimonio superior al millón de euros, sin contar la vivienda habitual". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 noviembre

Un camión volcado, un choque mortal y una carretera cortada durante doce horas: así ha sido el fatídico sábado en la AP-7 de Tarragona

El vuelco de un tráiler con lechugas en Mont-roig del Camp desencadenó una colisión trasera que acabó con la vida de un joven transportista de 26 años y obligó a desviar el tráfico

Un camión volcado, un choque mortal y una carretera cortada durante doce horas: así ha sido el fatídico sábado en la AP-7 de Tarragona

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

La cita, que organizará la Academia de la Televisión una semana después del encuentro entre Sánchez y Feijóo, aún deja en el aire si incluirá a Podemos

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”