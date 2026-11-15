Ada Colau: "Sánchez nos ha fallado en vivienda, ha suspendido"

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Madrid, 15 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha señalado que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ha fallado -a los españoles- en vivienda, ha suspendido", puesto que "se comprometió a regular los alquileres y tardó cinco años en hacerlo y dejó fuera el alquiler de temporada".

"El PSOE ha demostrado demasiada cercanía con el poder inmobiliario. Seremos garantía de que se avance en vivienda y se frente la especulación", ha manifestado Colau en una entrevista publicada este domingo en el diario La Vanguardia, en la que ha añadido que se tiene que "ampliar el parque público, proteger a los inquilinos y ayudar a los pequeños propietarios, pero también actuar contra quienes acaparan pisos para especular".

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Además, Colau ha aclarado que "la cuarta vivienda" es el límite para considerarse un pequeño propietario. "Quien tenga más de tres y las alquile a precio asequible no pagaría más impuestos", ha expresado al tiempo que ha remarcado que "si supera el índice estatal de referencia tendría que pagar un impuesto del 10 %".

Por último, sobre su propuesta "Tax the rich" ("Gravar a los ricos") ha reconocido que fue "una expresión excesivamente vehemente", pronunciada en el fragor de un discurso. También ha subrayado que lo que defiende su formación es la "justicia fiscal": "Que contribuya más una minoría, formada por 33 milmillonarios y unos 230.000 con un patrimonio superior al millón de euros, sin contar la vivienda habitual". EFE

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