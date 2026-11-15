Espana agencias

82-70. El Unicaja reacciona y remonta al FIATC Girona

Guardar

Alberto Fuentes

Málaga, 15 nov (EFE).- El Unicaja, sin brillantez en el inicio, pero con solvencia al final, remontó once puntos para ganar al FIATC Girona en el Martín Carpena (82-70), en un partido de protagonismos compartidos entre el pívot Willy Hernangómez, autor de doce puntos, ocho rebotes y 22 de valoración, y el escolta norteamericano Cameron Hunt, máximo anotador con quince puntos.

PUBLICIDAD

Un triunfo que permite al Unicaja igualar su balance de victorias y derrotas en Liga Endesa y ponerse 4-4, igualando al Girona, que era examen importante de obligado aprobado tras haber caído en la jornada anterior en su visita a Zaragoza.

En la baja anotación del primer cuarto (14-22), con un Unicaja muy espeso, estuvo más acertado en la toma de decisiones el equipo de Moncho Fernández, moviendo el balón con mucho más sentido y efecto.

PUBLICIDAD

Dejar al cuadro malagueño en apenas catorce puntos en los primeros diez minutos era una advertencia de la capacidad competitiva de los gerundenses, aunque llegaran sin Jassel Pérez ni Mac McClung, dos de sus mayores talentos en ataque.

Una canasta de Stanley Whitttaker para el más diez (17-27), letal en el uno contra uno, activó a Txus Vidorreta, que utilizó un tiempo muerto para reajustar una defensa con grietas por todas partes.

Contra su desatino, entre malos tiros y defensas frágiles, el Unicaja encontró uno de sus arreones emocionales con la grada a favor para apretar el marcador (34-37) y obligar al parón a su rival.

Cameron Hunt, autor de doce puntos en el primer tiempo, reflotó a los andaluces con ayuda de un Jonathan Barreiro fundamental en ambos lados de la pista. Un triple de Tyler Kalinoski para cerrar el segundo cuarto fue la guinda para remontar (41-38).

A partir de entonces, el Unicaja encontró consistencia y alcanzó hasta trece puntos de ventaja, pero el Girona apretó de nuevo. Sergi Martínez y Martinas Geben estaban siendo indescifrables y el 59-56 dejaba un último cuarto vibrante.

Un triple de Kalinoski devolvió a Unicaja a los diez por encima (67-57) y, si bien en los minutos finales reaccionó el Girona, lo hizo ya sin gasolina ni puntería. Finalmente, los malagueños pudieron agrandar su renta hasta los doce.

- Ficha técnica:

82 - Unicaja (14+27+18+23): Perry (10), Hunt (15), Knox (0), Noua (9), Kravish (0) -cinco inicial-, Pantzar (4), Kalinoski (8), Barreiro (8), Brazdeikis (11), Lukosius (3), Djedovic (2) y Hernangómez (12).

70 - FIATC GIRONA (22+16+18+14): Whittaker (15), Pluta (2), Martínez (10), N’Guessan (8), Geben (9) -cinco inicial-, Kunc (10), Glas (0), Stenionis (7), Vázquez (2), Brunot (0), Maric (7).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Javier Torres y Raúl Zamorano.

Incidencias: Partido de la octava jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.839 espectadores. EFE

afl/agr/jap

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El Cardoso de la Sierra, el pueblo de Guadalajara con 50 habitantes que pide dejar de pertenecer a Castilla-La Mancha para unirse a Madrid

Los habitantes del pueblo detallan que, a día de hoy, los servicios básicos que reciben, desde la atención sanitaria hasta la educación, pasando por el correo postal y las intervenciones de la Guardia Civil, proceden de la administración madrileña

El Cardoso de la Sierra, el pueblo de Guadalajara con 50 habitantes que pide dejar de pertenecer a Castilla-La Mancha para unirse a Madrid

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y exige a los socios de Sánchez que no violenten la campaña

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y exige a los socios de Sánchez que no violenten la campaña

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de noviembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de noviembre

Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”

En un acto en Alcorcón, el líder socialista avanza medidas de su programa electoral y pide una participación del 75% para conseguir “176 escaños progresistas”

Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y exige a los socios de Sánchez que no violenten la campaña

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y exige a los socios de Sánchez que no violenten la campaña

Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”

El Día Mundial contra el crimen organizado conmemora la figura del juez Falcone: “Sigan el rastro del dinero”

Centenares de policías, registros sin éxito y falsas alarmas: así continúa la búsqueda de ‘El Ruso’ tras la muerte de un agente en Oviedo

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

ECONOMÍA

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

DEPORTES

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”