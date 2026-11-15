82-70. El Unicaja reacciona y remonta al FIATC Girona

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Alberto Fuentes

Málaga, 15 nov (EFE).- El Unicaja, sin brillantez en el inicio, pero con solvencia al final, remontó once puntos para ganar al FIATC Girona en el Martín Carpena (82-70), en un partido de protagonismos compartidos entre el pívot Willy Hernangómez, autor de doce puntos, ocho rebotes y 22 de valoración, y el escolta norteamericano Cameron Hunt, máximo anotador con quince puntos.

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Un triunfo que permite al Unicaja igualar su balance de victorias y derrotas en Liga Endesa y ponerse 4-4, igualando al Girona, que era examen importante de obligado aprobado tras haber caído en la jornada anterior en su visita a Zaragoza.

En la baja anotación del primer cuarto (14-22), con un Unicaja muy espeso, estuvo más acertado en la toma de decisiones el equipo de Moncho Fernández, moviendo el balón con mucho más sentido y efecto.

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Dejar al cuadro malagueño en apenas catorce puntos en los primeros diez minutos era una advertencia de la capacidad competitiva de los gerundenses, aunque llegaran sin Jassel Pérez ni Mac McClung, dos de sus mayores talentos en ataque.

Una canasta de Stanley Whitttaker para el más diez (17-27), letal en el uno contra uno, activó a Txus Vidorreta, que utilizó un tiempo muerto para reajustar una defensa con grietas por todas partes.

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Contra su desatino, entre malos tiros y defensas frágiles, el Unicaja encontró uno de sus arreones emocionales con la grada a favor para apretar el marcador (34-37) y obligar al parón a su rival.

Cameron Hunt, autor de doce puntos en el primer tiempo, reflotó a los andaluces con ayuda de un Jonathan Barreiro fundamental en ambos lados de la pista. Un triple de Tyler Kalinoski para cerrar el segundo cuarto fue la guinda para remontar (41-38).

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A partir de entonces, el Unicaja encontró consistencia y alcanzó hasta trece puntos de ventaja, pero el Girona apretó de nuevo. Sergi Martínez y Martinas Geben estaban siendo indescifrables y el 59-56 dejaba un último cuarto vibrante.

Un triple de Kalinoski devolvió a Unicaja a los diez por encima (67-57) y, si bien en los minutos finales reaccionó el Girona, lo hizo ya sin gasolina ni puntería. Finalmente, los malagueños pudieron agrandar su renta hasta los doce.

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- Ficha técnica:

82 - Unicaja (14+27+18+23): Perry (10), Hunt (15), Knox (0), Noua (9), Kravish (0) -cinco inicial-, Pantzar (4), Kalinoski (8), Barreiro (8), Brazdeikis (11), Lukosius (3), Djedovic (2) y Hernangómez (12).

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70 - FIATC GIRONA (22+16+18+14): Whittaker (15), Pluta (2), Martínez (10), N’Guessan (8), Geben (9) -cinco inicial-, Kunc (10), Glas (0), Stenionis (7), Vázquez (2), Brunot (0), Maric (7).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Javier Torres y Raúl Zamorano.

Incidencias: Partido de la octava jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.839 espectadores. EFE

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afl/agr/jap

(foto)