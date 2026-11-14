Espana agencias

Unas 700 personas exigen la libertad de los tres detenidos por los disturbios en Barcelona

Guardar

Barcelona, 14 nov (EFE).- Unas 700 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado la tarde de este sábado en el distrito de Sant Martí de Barcelona para "exigir" la libertad de los tres detenidos por los disturbios habidos en la ciudad tras la huelga general del pasado día 11, que ayer fueron enviados por el juez a prisión preventiva sin fianza.

La marcha, convocada por la Confederació Sindical d'Habitage de Catalunya, se ha iniciado en el barrio del Clot y ha proseguido hasta la Verneda, encabezada por una pancarta en la que se podía leer, 'Llibertat vaguistes presos' (Libertad huelguistas presos).

PUBLICIDAD

Una de las portavoces de la confederación ha lamentado a EFE que al inicio de la concentración, agentes de los Mossos d'Esquadra hayan identificado "a muchos de los que llegaban, de una manera indiscriminada, cuando la manifestación es pacífica".

A lo largo del recorrido se han escuchado proclamas como "solidaridad, nuestra mejor arma", "la policía tortura y asesina" o "el PSC encarcela a tres de los nuestros".

PUBLICIDAD

Para los manifestantes, es "gravísimo" que haya tres personas que este sábado "sigan retenidas en prisión provisional" y han reclamado su "libertad inmediata" así como el "archivo de todas las causas".

La Confederació Sindical d'Habitage de Catalunya muestra su "rechazo más firme contra este auténtico abuso" y, en un comunicado, ha señalado que "las medidas de prisión provisional dictadas, alimentadas por el discurso represivo durante las últimas semanas, no son más que la respuesta del gobierno a una situación de fuerte tensión social que reclama, de manera urgente, medidas de solución real y no la vía penal y represiva".

Ante esta situación, se "articulará un recurso ante la Audiencia Provincial para revertir la situación de privación de libertad, a la vez que se está dando todo el apoyo y acompañamiento necesario a las familias y amistades afectadas". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 noviembre

Un camión volcado, un choque mortal y una carretera cortada durante doce horas: así ha sido el fatídico sábado en la AP-7 de Tarragona

El vuelco de un tráiler con lechugas en Mont-roig del Camp desencadenó una colisión trasera que acabó con la vida de un joven transportista de 26 años y obligó a desviar el tráfico

Un camión volcado, un choque mortal y una carretera cortada durante doce horas: así ha sido el fatídico sábado en la AP-7 de Tarragona

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

La cita, que organizará la Academia de la Televisión una semana después del encuentro entre Sánchez y Feijóo, aún deja en el aire si incluirá a Podemos

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”