Unas 700 personas exigen la libertad de los tres detenidos por los disturbios en Barcelona

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Barcelona, 14 nov (EFE).- Unas 700 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado la tarde de este sábado en el distrito de Sant Martí de Barcelona para "exigir" la libertad de los tres detenidos por los disturbios habidos en la ciudad tras la huelga general del pasado día 11, que ayer fueron enviados por el juez a prisión preventiva sin fianza.

La marcha, convocada por la Confederació Sindical d'Habitage de Catalunya, se ha iniciado en el barrio del Clot y ha proseguido hasta la Verneda, encabezada por una pancarta en la que se podía leer, 'Llibertat vaguistes presos' (Libertad huelguistas presos).

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Una de las portavoces de la confederación ha lamentado a EFE que al inicio de la concentración, agentes de los Mossos d'Esquadra hayan identificado "a muchos de los que llegaban, de una manera indiscriminada, cuando la manifestación es pacífica".

A lo largo del recorrido se han escuchado proclamas como "solidaridad, nuestra mejor arma", "la policía tortura y asesina" o "el PSC encarcela a tres de los nuestros".

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Para los manifestantes, es "gravísimo" que haya tres personas que este sábado "sigan retenidas en prisión provisional" y han reclamado su "libertad inmediata" así como el "archivo de todas las causas".

La Confederació Sindical d'Habitage de Catalunya muestra su "rechazo más firme contra este auténtico abuso" y, en un comunicado, ha señalado que "las medidas de prisión provisional dictadas, alimentadas por el discurso represivo durante las últimas semanas, no son más que la respuesta del gobierno a una situación de fuerte tensión social que reclama, de manera urgente, medidas de solución real y no la vía penal y represiva".

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Ante esta situación, se "articulará un recurso ante la Audiencia Provincial para revertir la situación de privación de libertad, a la vez que se está dando todo el apoyo y acompañamiento necesario a las familias y amistades afectadas". EFE