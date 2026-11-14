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Torres apela a "preservar" derechos y garantizar la derivación de menores migrantes "con el voto al PSOE"

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El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha apelado este sábado a "preservar derechos" con el voto al Partido Socialista de cara al próximo 29N. Asimismo, ante la crisis migratoria en Canarias, ha dicho que si se quiere garantizar una derivación y reubicación de los menores migrantes no acompañados en las islas "solo hay una opción: votar al Partido Socialista".

"Nos enfrentamos, lo he dicho en muchas ocasiones, a que, por vez primera, y tras la recuperación de la democracia, pudiera haber un partido en el Gobierno de España de la ultraderecha. Hay que ser absolutamente claros", ha señalado Torres en declaraciones a los medios durante un acto de la formación que lidera en las islas en Lanzarote, donde ha apelado al voto socialista de cara a la próxima cita con las urnas.

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Ha recordado que, en el Congreso y a través de la Diputación Permanente, se ha convalidado el decreto 'Maricarmen' esta semana, que "impide los desahucios y que también controla y contiene el precio de los alquileres". Además, ha destacado el impulso a la construcción de viviendas, que se hace cuando "hay un gobierno socialista". "Si queremos que haya vivienda, hay que votar al PSOE, y tenemos que gobernar en nuestro país".

El secretario general de los socialistas canarios ha resaltado, además, que se quiere dar continuidad a los 1.300 millones anuales resultantes del acuerdo sobre la nueva propuesta de financiación autonómica para Canarias aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "cerrados entre el Gobierno central y autonómico", "solamente se va a salvar si gana el Partido Socialista y gobierna el Partido Socialista".

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"Además, si queremos que los menores no acompañados que llegan a Lanzarote sigan su retorno o puedan caminar hacia una reubicación en el conjunto del país, en la Península, solo hay una opción, votar al Partido Socialista y que gobierne el Partido Socialista. Y si queremos apostar por la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, solo hay una opción, que es votar al Partido Socialista", ha concluido.

Torres ha advertido que si la "ultraderecha llega al Gobierno, arrinconará derechos" de los canarios, así como del conjunto de los españoles.

"Vamos a preservar los derechos y vamos a recortar las diferencias que dicen las encuestas con la derecha y la ultraderecha. Cada día recortamos más diferencias, cada día está más evidente que preservaremos esos derechos. Volveremos a ganar y volveremos a gobernar", ha dicho.

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