Segundo día de campaña: Sánchez en Mallorca, Feijóo en A Coruña y Abascal duplica actos

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Madrid, 14 nov (EFE).- En el segundo día de campaña electoral los candidatos celebran actos y mítines en distintos puntos de la geografía nacional este sábado: Pedro Sánchez (PSOE) en Palma (Mallorca), Alberto Núñez Feijóo (PP) en Santiago de Compostela, Santiago Abascal (Vox) hace doblete en Almería y Murcia, y Ada Colau (Frente Amplio) en Sevilla.

- PSOE: Tras su primer día de campaña en Pamplona y La Rioja, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, viaja a Palma para participar en un mitin junto a los candidatos socialistas por Baleares, encabezados por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

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- PP: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a Santiago de Compostela con el presidente gallego, Alfonso Rueda, el secretario general del partido Miguel Tellado, y el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo.

- Vox: En el segundo día de campaña, tras el mitin de apertura en la plaza Colón de Madrid, el líder de Vox, Santiago Abascal, estará en Almería por la mañana y por la tarde en Murcia.

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- Frente Amplio: En Sevilla al mediodía, la candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Ada Colau, celebra un mitin junto a los candidatos Emilio Delgado, Toni Valero, Verónica Barbero y Enrique Santiago.

- Podemos: En Las Palmas de Gran Canaria estará la candidata de Podemos, Irene Montero, con un acto por la mañana tras su primer día de campaña el viernes en Palma de Mallorca junto al candidato de ERC, Gabriel Rufián.

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- Junts: La cabeza de lista por Junts, Miriam Nogueras, y el candidato al Senado Josep Maria Vila protagonizan un acto de campaña en Manresa (Barcelona).

-ERC: El presidente de ERC, Oriol Junqueras, la eurodiputada Diana Riba y la concejal de Podem Catalunya y número seis de la lista de ERC al Congreso por Barcelona, Alejandra Sandoval, intervienen en un mitin en Mataró.

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- BNG: La portavoz nacional, Ana Pontón, y la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, tendrán un mitin de campaña en Tomiño y por la tarde en Allariz, mientras que Néstor Rego estará a última hora de la tarde en Muros. EFE