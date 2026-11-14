Sabalenka se disculpa con espectadores a los que increpó en el partido contra Svitolina

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Washington, 14 nov (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka pidió disculpas este sábado a los espectadores a los que increpó durante el partido de las Finales de la WTA que perdió ante la ucraniana Elina Svitolina en Indian Wells (Estados Unidos).

En un momento del partido, que supuso su eliminación del torneo, Sabalenka profirió insultos en ruso contra espectadores ucranianos que animaban a Svitolina.

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"Mis palabras no iban dirigidas a Elina. Estaba frustrada con un pequeño grupo de espectadores que celebraban de manera hostil mis errores y reaccioné de manera emocional en el momento", aseguró Sabalenka en un comunicado en redes sociales.

"Dicho esto, debería haber manejado mi frustración de otra manera y pido disculpas a cualquier persona a la que haya ofendido", sostuvo la bielorrusa, que dijo que su rival "jugó un gran partido" y le deseó "todo lo mejor para el resto del torneo".

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Las palabras de Sabalenka añaden leña al fuego a la tensión que se vive en los partidos entre algunas jugadoras ucranianas -como la propia Svitolina- y sus rivales rusas o bielorrusas, a las que niegan el saludo desde que estalló la guerra en Ucrania en 2022. EFE